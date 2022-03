Apple presenterà i risultati del secondo trimestre 2022 il 28 aprile

Apple presenterà il 28 aprile i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022. I risultati in questione saranno interessanti per comprendere l’andamento delle vendite degli iPhone 13, degli AirPods 3, dei MacBook Pro con M1 Pro e Max e altri dispositivi venduti nel trimestre da gennaio a marzo, inclusi i nuovi Mac Studio e Studio Display.

A gennaio, presentando i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2022, Apple aveva annunciato il record di sempre in termini di fatturato pari a 123,9 miliardi di dollari, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente, una crescita a due cifre di fatturato e utili, che ha permesso di raggiungere un nuovo massimo storico per quanto riguarda la base installata di dispositivi attivi. Come avvenuto dall’inizio della crisi sanitaria per Covid, anche per il secondo trimestre del 2022 Apple non ha fornito linee guida e previsioni.

Giovedì 28 aprile Apple presenterà i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 alle 13,30 orario di Cupertino, quindi verso le 22,30 in Italia. Alla comunicazione seguirà la conference call con i commenti di Tim Cook e di Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, programmata per le ore 14 di Cupertino, quindi alle ore 23 in Italia. Come avviene da sempre macitynet pubblicherà un articolo con tutti i punti salienti della presentazione Apple oltre notizie e approfondimenti.

L’ultimo evento di presentazione Apple è stato il keynote intitolato Peek Performance che si è svolto l’8 marzo durante il quale sono stati svelati Mac Studio, il monitor Studio Display, iPhone SE 5G di terza generazione (qui la nostra recensione), iPad Air M1 di quinta generazione e anche i nuovi iPhone 13 in tinta verde. Tutte le novità introdotte nell’evento sono riassunte in questo articolo di macitynet.

