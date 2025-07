Apple brevetta la Pencil che interagisce con Mac, iPhone e Apple Watch

Le future Apple Pencil potrebbero integrare sensori ottici che consentiranno di interagire con dispositivi – Mac compresi – che non dispongono di superfici touch.

È quanto emerge da un brevetto denominato “Input Devices With Optical Sensors.” scovato nel Patent Office statunitense; nel brevetto in questione Apple spiega che esistono diverse tipologie di dispositivi di input, compresi pulsanti, mouse, trackball, joystick, pannelli touch, schermi touch e così via; in particolare, i dispositivi sensibili al tocco e i touch screen sono molto diffusi per la loro facilità d’uso, versatilità di impiego e prezzi accessibili.

Le penne digitali si sono diffuse come dispositivi di input da abbinare a superfici touch ma richiedono per l’appunto superfici specifiche, limitando le possibilità di interazione. Il brevetto di Apple riferisce di sensori ottici in grado di individuare posizione, orientamento e movimento.

Alcune caratteristiche della penna digitale concepita da Apple possono essere per elaborare contenuti, inclusi input di testi e individuare oggetti tridimensionali. Informazioni acquisite da uno o più sensori possono riguardare la forza applicata al dispositivo di input, alla punta della penna, misurazioni inerziali, misurazioni magnetiche e/o misurazioni che riguardano la computer vision (ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi).

Pochi mesi addietro è stato scovato un diverso brevetto relativo a una Apple Pencil in grado di individuare e riprodurre colori e texture. Non è la prima volta che Apple studia un dispositivo di questo tipo con funzioni aggiuntive e già in precedenza è emerso un brevetto simile.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.