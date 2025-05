Le Apple Pencil del futuro potranno leggere e riprodurre colori e texture

Le future Apple Pencil saranno probabilmente in grado di individuare e riprodurre colori e texture. È quanto si evince da un brevetto registrato da Apple e scovato presso il Patent Office statunitense ntitolato “Computer Device With Color Sampling Stylus” che lascia immaginare funzionalità come quelle appena citate e che prevede lo sfruttamento della punta dell’Apple Pencil per individuare colorazioni e trame, riproducendole il più fedelmente possibile.

Un sensore potrebbe essere sfruttato per campionare il colore della superficie dell’oggetto esterno, così come la relativa consistenza, trama o texture.

Non è la prima volta che Apple brevetta qualcosa del genere e già in precedenza è emerso un brevetto simile. Cupertino continua dunque a registrare funzionalità del genere alla base delle quali vi è un sensore con fotorilevatori in grado di misurare la luce, analizzare un colore e recuperarlo da superfici, oggetti e supporti fisici vari.

Nell’ultimo di questo filone di brevetti Apple, si menziona l’uso dell’Apple Pencil con laptop, desktop e smartphone ma anche con visori per la Realtà Aumentata che potrebbero essere i futuri Apple Glasses.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.