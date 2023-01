In un brevetto l’Apple Pencil con sensori per determinare colore e texture di una superficie

Da un brevetto del Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple per quella che sembra una Apple Pencil di nuova generazione, con integrato un sensore ottico con il quale campionare colore e finitura di una superficie.

Nel brevetto Apple spiega che l’Apple Pencil è in grado di trasmettere in modalità wireless le informazioni ad un dispositivo companion come un tablet. Il sensore colore sembra essere dotato di un emettitore di luce e di una serie di fotorilevatori ognuno dei quali in grado di misurare la luce tenendo conto dei canali nei colori primari.

Dal brevetto si evince ancora che la misurazione inerziale può essere usata per valutare l’orientamento angolare tra lo stilo e l’oggetto esterno. La texture può essere determinata sfruttando la luce che colpisce la superficie dell’oggetto esterno lungo l’angolo di riflessione.

In una delle figure allegate al brevetto, si vede la vista di profilo di uno stilo tipo Apple Pencil con integrati componenti ottici montati nel “gambo”/alloggimanento della penna.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.