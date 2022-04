Apple Classical potrebbe arrivare con iOS 15.5

L’espansione pianificata del servizio Apple Music potrebbe davvero chiamarsi Apple Classical, e secondo quanto rivelano alcune tracce nel codice trovato all’interno dell’ultima beta di iOS potrebbe già debuttare con il rilascio della versione definitiva di iOS 15.5 per tutti gli utenti.

Quando ha acquistato il servizio Primephonic, Apple era stata insolitamente chiara su come prevedeva di migliorare il modo in cui Apple Music gestisce la musica classica. La società ha dichiarato, infatti, che un’app Apple dedicata per la musica classica era prevista per il 2022. All’epoca dell’annuncio mancavano, però, elementi chiave, come la finestra di lancio e il nome della stessa app.

Adesso, dopo un primo avvistamento del nome Apple Classical in una versione beta Android di Apple Music, lo stesso nome è stato individuato nella beta sviluppatori di iOS 15.5. Al di là del nome, i frammenti di codice trovati martedì da MacRumors includono un trio di messaggi che verranno visualizzati sullo schermo agli utenti, una volta lanciata l’app.

Il codice rivela tre frasi che conducono a questa nuova app: “Apri in Apple Classical”, “Aprilo nella nuova app progettata per la musica classica” e “Scorciatoia per Apple Classical”. Finora non è stata rilasciata alcuna app “Apple Classical”, neppure in versione beta. La presenza di questi messaggi suggerisce che il rilascio potrebbe essere dietro l’angolo. I messaggi specifici suggeriscono anche qualcosa su come l’app potrebbe funzionare.

Attualmente, ad esempio, Apple Music contiene già musica classica, ma è sempre stata la parte più debole del servizio. Questo perché ogni singolo pezzo di musica classica potrebbe essere disponibile su molti album diversi, e sarà certamente stato registrato o addirittura riarrangiato da molte altre etichette discografiche e orchestre diverse.

Il messaggio sull’apertura di una traccia nella nuova app potrebbe significare che quando un utente di Apple Music trova una traccia classica, gli verrà chiesto di passare ad ascoltarla in “Apple Classical”. Secondo alcune indiscrezioni Apple avrebbe anche in cantiere un servizio ad hocper gli audiolibri.