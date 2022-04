Unreal Engine 5 è disponibile per gli sviluppatori

Unreal Engine 5 è finalmente disponibile nella versione stabile e definitiva, dopo quasi un anno di accesso anticipato. Epic Games ha rilasciato ufficialmente UE5 agli sviluppatori, promettendo sia immagini più fotorealistiche che strumenti di creazione più facili da usare.

Gli aggiornamenti più ovvi di questo nuovo Unreal Engine influenzano le basi del rendering 3D. Il sistema geometrico Nanite del motore grafico consente ai produttori di utilizzare oggetti con milioni di poligoni ciascuno, mantenendo frame rate giocabili. Lumen, nel frattempo, fornisce un’illuminazione globale dinamica che si adatta a tutto, dall’ora del giorno alla torcia elettrica di un personaggio.

I giocatori hanno già avuto un assaggio di quello che il motore grafico è in grado di fare con la demo tecnica The Matrix Awakens di Epic: UE5 può rendere scene estremamente dettagliate con un’illuminazione più naturale di quanto apprezzato in passato.

Con questo motore grafico adesso è molto più facile per gli sviluppatori creare giochi open-world grazie a sistemi che dividono automaticamente le aree e consentono a più sviluppatori di lavorare sulla stessa regione contemporaneamente. Esistono strumenti nuovi e aggiornati per creare modelli, animazioni e audio senza ricorrere a editor esterni, e le aziende che realizzano video o immagini fisse possono generare output di altissima qualità che normalmente richiederebbero un rendering offline che richiederebbe molto tempo.

Ci vorrà un po’ di tempo prima che i contenuti utilizzino il nuovo motore. Nella migliore delle ipotesi, gli studi hanno avuto meno di un anno per testare il motore e iniziare a lavorare sui loro progetti. Anche Black Myth: Wukong (uno dei primi titoli annunciati basati su Unreal Engine 5) non sarà disponibile fino al 2023 e il prossimo gioco di Witcher non ha ancora una data di uscita.

Tuttavia il lancio pone effettivamente le basi per la prossima ondata di giochi ed effetti speciali. Con UE 5, in estrema sintesi, i giocatori potranno godere di un significativo salto di qualità e realismo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, oltre che su PC dotati di schede video di ultima generazione.