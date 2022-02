Nella beta di Apple Music per Android tracce dell’app per la musica classica

Apple ha distribuito le ultime beta dell’app Apple Music per Android e da queste emerge quello che è forse il nome scelto per un’app indipendente della Mela che sarò dedicata alla musica classica.

Lo scorso anno Apple ha acquisto Primephonic, servizio di streaming specializzato in musica classica, servizio che è stato chiuso a settembre 2021 e che l’azienda di Cupertino potrebbe offrire in qualche modo in Apple Music o come app indipendente, combinando l’interfaccia utente di Primephonic, tanto amata dagli appassionati, con una serie di funzioni aggiuntive.

Il sito 9to5Google ha individuato dei riferimenti nella beta di Apple Music per Android, lasciando immaginare che il nome del servizio/app della Mela potrebbe essere “Apple Classical”; non è da escludere che il nome in questione sia per ora solo un riferimento e che il nome definitivo sarà diverso.

In ambito musicale Apple recentemente ha anche acquisto AI Music, azienda londinese specializzata in musica dinamica che è possibile creare automaticamente grazie all’intelligenza artificiale, tenendo conto dei gusti dell’utente.

Alle persone che rano abbonate a Primephonic è stata offerta la possibilità di usufruire gratuitamente di Apple Music per sei mesi, con accesso a centinaia di migliaia di album di musica classica, tutti in audio lossless e ad alta risoluzione, e a centinaia di album di classica in audio spaziale, a cui se ne aggiungono nuovi con regolarità.

