Apple condivide 10 trucchi e consigli per iPhone

Probabilmente non è un caso che Apple abbia appena condiviso un video che raccoglie dieci utili suggerimenti, inclusi trucchi e consigli per iPhone. E’ apparso poche ore fa in rete, giusto in tempo per permettere ai nuovi utenti – che hanno appena ricevuto o stanno per ricevere un iPhone per Natale – di usarlo al meglio fin da subito. Ma non è escluso che uno o più di questi “trucchi” sia effettivamente ignorato anche da chi iPhone ce l’ha da tempo.

Perciò il consiglio è di dedicare i cinque minuti di tempo impiegati da Apple per racchiuderli all’interno di una clip, per visionare il filmato e scoprire come migliorare la produttività con iPhone. Oppure potete leggere l’elenco dei dieci punti citati nel video che abbiamo riassunto qui di seguito:

Se inserite accidentalmente una cifra errata nell’app Calcolatrice, potete scorrere verso sinistra o verso destra nella parte superiore dello schermo per cancellare tale cifra A partire da iOS 15 è possibile aggiungere contenuti, come i collegamenti web, in una conversazione nell’app Messaggi semplicemente toccando e tenendo premuto sull’elemento desiderato e cliccare poi sul tasto “Aggiungi” Per impilare i widget nella schermata principale basta toccare e tenere premuto su uno spazio vuoto, quindi trascinare un widget sopra un’altro (purché abbiano la stessa dimensione) Per selezionare più foto da aggiungere ad altre applicazioni, toccare e tenere premuta una foto finché non si sente un tap, quindi trascinare la foto in un’altra parte dello schermo e, mentre la si tiene ancora premuta, toccare altre foto con un altro dito e creare così una pila Per creare le sostituzioni di testo automatiche, ad esempio per scrivere rapidamente “ti richiamo dopo” semplicemente digitando “trd”, basta aprire l’app “Impostazioni” e recarsi in “Generali > Tastiera > Sostituzione testo”

Per aprire l’app Fotocamera senza sbloccare il telefono è sufficiente scorrere verso sinistra nella schermata di blocco Per scansionare un documento nell’app “Note” non si deve far altro che toccare il pulsante della fotocamera presente in una nota, quindi selezionare la voce Scansiona documenti A partire da iOS 15 è possibile copiare e incollare il testo trascritto su un tradizionale foglio di carta inquadrandolo dall’app Fotocamera e cliccando quindi su “Scansione testo” visibile in basso a destra Per raggiungere rapidamente la prima foto presente in un determinato album basta toccare la parte superiore dello schermo Per accedere rapidamente alla sezione “Cerca e Suggerimenti Siri” dalla schermata principale non bisogna far altro che scorrere verso il basso al centro dello schermo

Se il filmato di Apple con trucchi e consigli per iPhone non basta, su macitynet trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone parendo da questa pagina.