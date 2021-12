Samsung TV e monitor 2022 supportano HDR10+

I televisori e i monitor Samsung del 2022 supporteranno lo standard di gioco HDR10+ presentato di recente. Lo ha annunciato in queste ore la multinazionale sudcoreana, che dunque offrirà una varietà di funzionalità ai giocatori, come frequenze di aggiornamento variabili (VRR) fino a 120Hz e correzione automatica del colore HDR in base al gioco.

Lo standard sarà utilizzato dalla gamma 2022 Neo QLED di Samsung con la serie TV Q70 e successive, insieme ai monitor da gioco. Nello specifico il colosso non ha menzionato alcun modello, ma ha mostrato un display da gioco widescreen (visibile poco sotto) e quello che potrebbe essere un TV Neo QLED 2022 con cornici molto sottili.

HDR10+ Gaming è una tecnologia lanciata per contrastare la presenza del Dolby Vision HDR supportato dalle console Xbox Series X/S. Secondo Samsung fornisce “un’esperienza di gioco HDR coerente senza la necessità di calibrazione manuale su una varietà di tecnologie di visualizzazione per varie sorgenti di input, tra cui console, PC e altro”, ha affermato Samsung.

L’idea con HDR10+ Gaming è che non sarà necessario utilizzare alcuna impostazione manuale, poiché il motore di gioco stesso ottimizza automaticamente la calibrazione del colore in tempo reale. È progettato per fornire dettagli in zone d’ombra e luci, configurando il display in una “modalità di riferimento reale” in modo che i colori vengano visualizzati come previsto dallo sviluppatore. Supporta anche la tecnologia VRR, fino a 120Hz, insieme alla mappatura dei toni che non aggiungerà alcuna latenza extra al segnale di gioco.

Come con HDR10+, tuttavia, la sfida per Samsung è convincere gli sviluppatori ad adottare lo standard per i giochi. I giochi Dolby Vision sono già disponibili o stanno per arrivare su oltre 100 titoli su Xbox Series X/S, quindi Samsung ha un certo gap da recuperare. Al momento Samsung ha affermato che “diverse aziende, tra cui Sabre Interactive, dovrebbero mostrare i loro titoli HDR10+ Gaming” al CES 2022, che attualmente appare incerto per via degli ultimi ritiri da parte di alcuni dei principali colossi della tecnologia USA.

Samsung potrebbe comunque partire dai giochi PC, perché sono ancora pochi quelli che supportano il Dolby Vision. Per aiutare a spianare la strada ai giochi HDR10+ per PC, Samsung ha affermato che le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, RTX serie 20 e GTX serie 16 supporteranno HDR10+ con driver “previsto per il rilascio nel 2022”.

Nelle scorse ore Samsung ha annunciato una unità SSD PCIe 5.0 con prestazioni stratosferiche. Per tutte le notizie di Samsung si parte da questa pagina, invece per tutti gli articoli di macitynet dedicati al CES 2022 sono disponibili da questa pagina.