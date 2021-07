Apple consiglia di non usare disinfettanti a base di perossido di idrogeno per pulire i prodotti

Apple ha aggiornato un documento di supporto tecnico dedicato alla pulizia dei prodotti invitando gli utenti a non usare disinfettanti a base di perossido di idrogeno per pulire i prodotti, confermando che è possibile usare una “salvietta imbevuta di alcol isopropilico al 70%, una salvietta imbevuta di alcool etilico al 75% o le salviette disinfettanti di marca Clorox per pulire delicatamente le superfici dure e non porose come display, tastiera o altre superfici esterne”. E ancora, si invitano gli utenti a “non usare prodotti contenenti candeggina o perossido di idrogeno”. Bisonga evitare che l’umidità penetri nelle aperture e ovviamente non immergere i dispositivi in prodotti detergenti. È bene evitare anche l’utilizzo di prodotti sulle superfici in tessuto o in pelle.

Nel documento di supporto intitolato “Come pulire i prodotti Apple” si spiega che i prodotti della Mela sono composti da diversi materiali e ognuno di essi può avere requisiti di pulizia specifici. Nei consigli generici si suggerisce di usare solo un panno morbido e privo di pelucchi, evitare panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta o altri oggetti simili, di evitare di strofinare eccessivamente le superfici per non danneggiare il prodotto. È fondamentale tenere i prodotti lontani da liquidi, fare in modo che non penetri umidità nelle aperture, non utilizzare spray, candeggina o abrasivi, non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto.

In Italia non sono in vendita le salviette disinfettanti di marca Clorox suggerite da Apple ma su Amazon si trovano prodotti simili come quelle prodotte da SAEYON (una confezione da 100 pezzi costa 11 euro nel momento in cui scriviamo).

Nel documento di Apple si trovano suggerimenti specifici per MacBook, MacBook Pro e MacBook Air, per computer desktop (Mac Pro, Mac mini e iMac), display, periferiche (Tastiere, mouse e trackpad wireless o USB Apple), custodie, Apple Watch, iPad, iPhone, ecc.

Su Amazon si trovano spray detergenti per schemi specifici per la pulizia dello schermo di qualsiasi dispositivo (questo è usato anche da Apple nei suoi store): smart phone; computer, laptop, tablet e schermi tv. Questi prodotti NON dovrebbero essere spruzzati direttamente sul dispositivo ma su un panno e usare poi quest’ultimo per eseguire la pulzia.