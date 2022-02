Apple contro il film “Apple-man”, deve cambiare titolo

A Apple non piace il titolo “Apple-Man” scelto dal regista indipendente Vasyl Moskalenko per una commedia sulla quale sta lavorando, e la Casa di Cupertino si oppone alla domanda di registrazione del marchio in questione.

Lo riferisce il sito iPhone in Canada, spiegando che Apple ha presentato ricorso e avviato un procedimento giudiziario contro il film che è in fase di post-produzione. Il regista di Apple-man riferisce che il titolo del film è stato già approvato dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (PTO) ma Apple sta cercando di annullare la registrazione, “opponendosi energicamente” alla scelta del Patent and Trademark Office.

Apple ha avviato una procedura giudiziaria contro Moskalenko, preoccupata dal fatto che i consumatori potrebbero associare il titolo Apple-man con Apple, ritenendo che sia in qualche modo da loro “approvato, sostenuto, proposto”, spiega l’azienda nelle 467 pagine presentate in tribunale.

“Il mio film parla di mele, i frutti”, spiega Moskalenko, evidenziando che il suo film non fa mai riferimento o parla di Apple, l’azienda, o qualsiasi prodotto di quest’ultima e che sarà costretto a spendere per il contenzioso tutti i fondi ottenuti su Kickstarter (sito per il finanziamento collettivo di progetti creativi).

“Se la registrazione del mio marchio sarà negata”, ha spiegato il regista al sito iPhone in Canada, “non vi sono garanzie che Apple non chiederà la cancellazione del film dopo la sua uscita”.

Il regista parla di “bullismo da trademark”, sperando che la situazione “sia solo un malinteso”. “Sono aperto ai negoziati, sperando di poter risolvere la disputa”, conclude il regista ucraino.

Non è la prima volta che Apple si oppone all’uso di marchi che richiamano in qualche modo il suo nome; nel 2020, ad esempio, Apple aveva attivato i suoi legali contro Prepear, un piccolo sviluppatore che aveva creato un’app con un logo a forma di pera con una foglia che in qualche modo poteva ricordare il logo della Mela. La queatione con Prepear si era conclusa con un accordo.