Sony ha comprato Bungie per 3,6 miliardi di dollari

Sony sembra voler rispondere a Microsoft dopo l’annuncio di quest’ultima per l’acquisto di Activision Blizzard, e ha comprato Bungie per 3,6 miliardi di dollari, un accordo che prosegue il processo di consolidamento in atto nel settore dei videogiochi.

Bungie permetterà a Sony Interactive Entertainment di controllare serie quali ‘Myth’, ‘Destiny’ e ‘Halo’. Nel settore del gaming è in atto uno scombussolamento: ricordiamo all’inizio di gennaio anche l’acquisto di Zynga da parte di Take-Two per 12,7 miliardi.

Bungie (sviluppatori noti agli utenti Mac più anziani per titoli quali Marathon e Myth), in passato era stata di Microsoft e l’azienda, confluì nel gruppo Microsoft Game Studios, diventando poi indipendente nel 2007.

Le cifre dell’operazione di Sony sono inferiori rispetto a quelle pagate da Microsoft per inglobare Activision-Blizzard ma la risposta è anche simbolica per una realtà da sempre associata all’universo Xbox.

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha riferito che Bungie “resterà uno studio e un editore indipendente e multipiattaforma” e dunque anche i progetti futuri dovrebbero seguire tale logica. Resta da capire in che modo le varie acquisizioni cambieranno il destino dei vari titoli del settore. L’acquisizione è ad ogni modo soggetta ad approvazione normativa e altre condizioni prima dell’ok definitivo.