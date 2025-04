Trump cancella i dazi sugli iPhone, altro giro, altro regalo

Pubblicità

Contrordine, gli iPhone, i Mac, gli iPad e tutti gli accessori Apple non dovranno pagare un dazio del 125% per entrare negli Stati Uniti. La marcia indietro sulle cosiddette “tariffe reciproche“ ideate da Trump è contenuta in un documento dell’agenzia doganale americana emerso nel corso della giornata di oggi.

In base alle nuove disposizioni cade il mostruoso ricarico applicato su dispositivi come smartphone, TV a schermo piatto, router e tutta una serie di prodotti di elettronica che negli USA non sono prodotti ma arrivano dalla Cina, come chiavette USB, SSD, chip. Nel novero delle esenzioni anche macchine per la produzione di semiconduttori.

L’annuncio rappresenta un sollievo per tante aziende ma soprattutto per Apple, che produce, solo parlando di telefoni, l’80% di iPhone in Cina e totalizza in un anno importazioni per 40 miliardi di dollari. Una tassa del 125% avrebbe portato il costo dei soli prodotti assemblati a quasi 1600$, una cifra impossibile da sostenere e che avrebbe ucciso il mercato americano.

L’idea di Trump e del suo team era quella di spingere Apple e altri grandi protagonisti dell’elettronica come Dell, Microsoft, Nvidia, Samsung, a creare fabbriche negli Stati Uniti (una prospettiva ribadita più volte anche dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt) ma che è semplicemente irrealizzabile per una lunga serie di motivi.

Probabilmente l’amministrazione è stata ricondotta alla ragione sia da qualche consigliere più addentro alla filiera dell’elettronica rispetto a chi, come il ministro del Commercio Howard Lutnick, ha parlato di “un’armata di milioni di persone che avviteranno piccole viti per assemblare iPhone in America”. A giocare un ruolo potrebbe essere servito dare uno sguardo al rendiconto delle donazioni di quei dirigenti “amici” che – come nota il senatore democratico Chris Murphy (D., Conn.) – hanno donato e possono donare milioni alle casse di Trump.

La vicenda però non è ancora conclusa. La pausa dei dazi vale per 90 giorni e non dovrebbe valere per il primissimo dazio del 20%, quello che Trump ha imposto per punire la Cina per non avere fermato il commercio del fentanyl.

Non è neppure sicuro che la produzione di iPhone in Cina, ferma a quanto pare dal 9 aprile secondo alcune fonti, sia in grado di continuare normalmente. La Cina infatti non si è ancora pronunciata e potrebbe avere qualche cosa di che obbiettare.

Guardando la vicenda, invece, dal punto di vista politico, in molti si chiederanno che senso abbia avuto spaventare i mercati, facendo precipitare in borsa aziende come Apple (-773 miliardi di capitalizzazione), salvo poi decidere che saranno esente dai dazi il 25% delle importazioni dalla Cina, il 64% di quelle da Taiwan, il 44% dalla Malesia e il 33% dal Vietnam.

Guardandola dal punto di vista degli importatori e delle aziende, Apple inclusa, continuerà a regnare la preoccupazione per una strategia che non appare ben chiara, lasciando il sistema sospeso sul futuro del commercio e delle importazioni.

Ad essere soddisfatti saranno solo i consumatori, che potrebbero avere più tempo per pensare un pochino sugli acquisti che nei giorni scorsi hanno fatto di fretta per paura.