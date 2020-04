Apple domina il mercato degli smartphone premium in India

I tentativi di Apple di aumentare la quota di mercato in India continuano a dare frutti, con iPhone che ha registrato una crescita del 79% su base annua nel primo trimestre dell’anno, oltre ad essere il marchio leader nel segmento degli smartphone ultra premium in India.

L’India è da tempo uno dei mercati emergenti che i grandi colossi stanno cercando di contendersi. Naturalmente tra questi c’è anche Apple, che ha fatto, e continua a fare, sforzi notevoli nel tentativo di avanzare in un mercato dominato dai concorrenti Android più economici. In un nuovo rapporto che analizza il mercato locale, il lavoro di Apple sembra comunque dare buoni risultati, anche se ancora è molta la strada per trasformare iPhone in uno dei dispositivi mobili più utilizzati nel Paese.

Secondo i dati di Counterpoint Research, il mercato degli smartphone in India è cresciuto solo del 4% su base annua nel primo trimestre, contando poco più di 31 milioni di unità. Le spedizioni complessive sono cresciute, soprattutto a gennaio e febbraio grazie ad una combinazione di lanci di dispositivi e promozioni aggressive, anche se a marzo è stato osservato un calo del 19%, naturalmente dovuto alla pandemia di coronavirus.

Si pensa che il rallentamento continuerà ancora per un po’, dato che il governo indiano ha bloccato il paese a partire dall’ultima settimana di marzo, con la revoca di alcune restrizioni prevista per il 3 maggio.

Per Apple, nonostante l’industria nel suo insieme abbia sofferto il lockdown da COVID-19, si sono comunque visti alcuni miglioramenti durante questo trimestre appena trascorso. I dati di Counterpoint suggeriscono che Apple è stato il terzo marchio in più rapida crescita nel periodo, con una dato positivo del 79%, battuto solo da realme con il 119% e OPPO all’83%.

Il merito è stato principalmente per le spedizioni di iPhone 11, con sconti multipli su Flipkart, Amazon e altri rivenditori. Un’area in cui Apple sta dominando è il segmento degli smartphone ultra premium in India, ossia di smartphone superiori alle 45.000 rupie (592 dollari). I dati suggeriscono che Apple è attualmente il marchio leader in questo settore, con una quota di mercato del 55%. L’interesse di Apple per l’India porterà l’azienda ad aprire il suo primo Apple Store regionale a Mumbai nel 2021.

