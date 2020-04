Recensione a Fold Apart, l’amore a distanza in un puzzle platform per Apple Arcade, Switch e Windows

Rilasciato da poco su Apple Arcade, ma disponibile anche per Windows e Nintendo Switch, A Fold Apart è un’avventura platform che ogni amante dei videogiochi non potrà lasciarsi sfuggire. Anche perché, la storia raccontata sembra davvero attuale, e parla della distanza che due innamorati sono costretti a vivere. Naturalmente, al giocatore il compito di riavvicinarli, risolvendo i puzzle ambientali proposti, particolarmente originali.

La trama del gioco è davvero semplice, ma ben incastrata all’interno del gameplay. Dopo che alcune scelte professionali separano le loro strade, un architetto e un insegnante promettono di far funzionare la loro relazione a distanza, costi quel che costi. Il giocatore si troverà ad affrontare la storia da entrambi i punti di vista, mentre la coppia affronta le complessità della (in)comunicabilità e degli alti e bassi emotivi che questo tipo di relazione comporta. Gira, piega e spiega i fogli degli enigmi in questo mondo creato a mano per aiutare la coppia a superare le barriere emotive della loro relazione.

A Fold Apart è un gioco di carattere narrativo, nel quale bisogna comporre dei puzzle in un mondo fatto di fogli di carta pieghevoli. Il titolo racconta una realistica storia di un rapporto di coppia a distanza, in cui molti potranno identificarsi, soprattutto in questo particolare momento storico, e propone cinquanta puzzle da risolvere piegando fogli di carta, realizzati a mano con una grafica in 3D stile cartoon, e un’estetica che ricorda i disegni “fatti in casa”.

Il titolo permette, inizialmente, di selezionare la coppia che più rappresenta il giocatore, dove i due personaggi assumono sembianze leggermente differenti. Dopo questa semplice scelta, i giocatori si immedesimeranno, e svilupperanno, due versioni della storiam mentre si fanno strada attraverso le complessità associate alla comunicazione e al turbinio di emozioni suscitate dal fatto di essere separati.

Il gameplay è davvero semplice, ma la risoluzione di ciascun puzzle può essere particolarmente complessa. Ogni stage si svolge all’interno di un foglio di carta, che ripiegato a dovere fornirà ai personaggi il giusto cammino verso le varie stelle da raccogliere e verso il ricongiungimento finale dei due innamorati. Ciascun foglio può essere ripiegato su ambo i lati, e tendenzialmente non ci sono limiti alle piegature da poter fare. Oltre a ripiegare i lati del foglio, sarà anche possibile girare il foglio stesso, che dunque presenta due facciate giocabili.

Girando, piegando e dispiegando i puzzle cartacei in questi mondi disegnati a mano, i giocatori potranno aiutare la coppia a superare le barriere emotive del loro rapporto, che ovviamente vengono anche rappresentati da nemici e ostacoli, sparsi per i vari fogli. Così, il giocatore dovrà superare gli elementi di disturbo, nascondendoli tra le ripiegature dei vari fogli, o superandoli creando dei percorsi alternativi, rispiegando più e più e volte la carta.

Tra un livello e l’altro si dovrà anche partecipare a conversazioni di chat tra i due innamorati, potendo anche intervenire nelle risposte da inviare all’altro. Curioso come alle volte, alcune risposte gettino nello sconforto i due amanti, proprio per la distanza che li separa: questa disperazione darà il via ai vari stage, che pian piano trasformeranno i pensieri negativi in pensieri positivi. Ovviamente, non possiamo svelarvi in questo articolo se l’amore tra i due durerà.

A livello grafico il titolo è pressoché identico su Apple Arcade, Switch e Windows. Il tratto utilizzato è completamente cartoon, dai colori molto vivaci, e dalle tonalità solari, che spesso lasciano il posto a tinte più scure, ma senza abbandonare il tratto cartoon.

Per chiunque disponga di sottoscrizione Apple Arcade, naturalmente, è obbligatorio il download. Anche se non disponete di sottoscrizione, potete scegliere di giocare il titolo su Nintendo Switch o Windows, acquistandolo sullo store Nintendo o su Steam.

