Apple è dodicesima nella classifica Fortune Global 500 del 2020

Apple si piazza al dodicesimo posto nella classifica Fortune Global 500 del 2020 con vendite totali di 260.174 miliardi di dollari, un risultato che non permette al colosso di Cupertino di rientrare nella top ten. Le cose vanno decisamente meglio nella classifica in base ai profitti perché in questo caso Apple è al terzo posto, sempre nella classifica Fortune 500 del 2020, superata solo da Berkshire Hathaway e Saudi Aramco, la società petrolifera che si contende con Cupertino il titolo di società più capitalizzata al mondo.

Ricordiamo che si tratta della classifica delle società più grandi al mondo, mentre la graduatoria delle aziende USA più grandi abbiamo riferito in questo articolo. Rispetto alla classifica precedente Apple perde una posizione sia in termini di fatturato che di profitti, ma la redazione di Fortune mantiene un giudizio positivo sul business di Apple e sulla sua capacità di generare vendite e profitti.

«La poderosa Apple ha perso un po ‘nel 2019, in calo del 2% a 260 miliardi di dollari di vendite. La capacità del produttore di computer e telefoni di fare soldi ha attutito il colpo. Apple ha guadagnato 55 miliardi di dollari. Tre categorie raccontano la storia del calo delle vendite di Apple. Le vendite di iPhone, il 55% del totale di Apple, sono diminuite del 14%. L’aumento delle vendite dei servizi come lo streaming e gli abbonamenti, il 18% del totale, è cresciuto del 16%. E i dispositivi indossabili (AirPods e Watches) e altri accessori non telefonici (iPod, HomePods e prodotti Beats) sono aumentati del 41%, ma rappresentano solo il 9% della torta».

Complessivamente Apple ora conta circa 137mila dipendenti e negli scorsi giorni ha registrato un record storico per il terzo trimestre: dei risultati finanziari abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Nel complesso il reddito operativo delle società Fortune 500 è aumentato raggiungendo il livello record di 33.000 miliardi di dollari, un valore vicino al prodotto interno lordo degli USA e della Cina sommati insieme.

Le società che rientrano in questa graduatoria hanno sede in 32 paesi e danno lavoro a 69,9 milioni di persone in tutto il mondo: la classific completa è disponibile qui. Anche quest’anno Walmart si aggiudica la prima posizione come la società più grande al mondo, per il settimo anno consecutivo.

