Apple e Foxconn promuovono la Giornata Internazionale dell’Istruzione con SEED

Non teniamo conto soltanto dei clienti, ma anche dei dipendenti che creano i prodotti. Lo ha detto Ge Yue, vicepresidente di Apple per la Cina recatosi a Shenzhen per seguire il corso SEED alla vigilia della Giornata Internazionale dell’Istruzione (24 gennaio), promosso da Apple in collaborazione con Foxcoon con l’intento di continuare ad assistere i dipendenti nella creazione di competenze a supporto di quella volgarmente chiamata “produzione intelligente”.

Dalla codifica alle tecnologie di controllo numerico computerizzato (CNC) fino alla robotica, più di quattro milioni di dipendenti nel corso degli anni ha partecipato ai corsi con cui Apple forma i propri lavoratori per farli restare al passo con l’evoluzione tecnologica. La produzione intelligente sarà il nucleo centrale degli anni a venire e di questo i dipendenti ne sono fortemente preoccupati, temendo che ciò possa portare alla perdita dei posti di lavoro. Col progetto SEED, Apple sta trovando il modo di cooperare con i propri fornitori per “piantare semi” (da qui l’acronimo SEED, Supplier Employee Education and Development Program, che significa appunto “seme” in inglese) attraverso la formazione, cosicché i dipendenti possano apprendere le competenze richieste in questa epoca di costante evoluzione tecnologica.

Ora, Hon Hai Group è il più grande partner di Apple per quanto riguarda la produzione. Un gran numero di dipendenti di Foxconn e della fabbrica Yecheng GIS-KY che costruisce moduli touch ha partecipato a questo progetto. Alcuni dei corsi messi a disposizione includono l’apprendimento della lingua inglese, corsi relativi all’IT e formazione su svariate altre competenze necessarie: ad esempio nel 2018 Apple ha iniziato a offrire corsi di programmazione con Swift, il programma proprietario per lo sviluppo delle app per iPhone e iPad.

Chi segue i corsi Apple SEED, disponibili dal 2008, riceve anche quattro importanti certificazioni professionali, tra cui quello che attesta l’abilità nella riparazione di iPhone. Questo programma è attualmente disponibile in 25 punti operativi in Cina: Apple esamina e aggiorna i corsi ogni trimestre.