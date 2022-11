Apple e Google, indagine antitrust sui browser mobile in Regno Unito

Come parte della sua continua marcia antitrust sui grandi della tecnologia, il Regno Unito ha annunciato che sta per esaminare Apple e Google per quel che concerne il mercato dei browser mobili, con particolare attenzione ai giochi mobili.

Martedì, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha annunciato che esaminerà la situazione dei browser mobili. In particolare, la commissione è stata raggiunta da crescenti commenti da “fornitori di browser, sviluppatori web e fornitori di servizi di gioco cloud” preoccupati che il controllo sui browser mobili è un problema che sta soffocando l’innovazione e incrementando i costi.

Molte aziende e sviluppatori web del Regno Unito ci dicono di sentirsi trattenuti dalle restrizioni imposte da Apple e Google. Nel frattempo, stiamo usando i nostri poteri esistenti per affrontare i problemi dove possiamo. Abbiamo in programma di indagare se le preoccupazioni che abbiamo sentito sono giustificate e, in caso affermativo, identificare le misure per migliorare la concorrenza e l’innovazione in questi settori

In particolare, uno degli aspetti sotto indagine sarà il cloud gaming. Non è del tutto chiaro perché l’indagine lo includa come parte di un’indagine sui browser, poiché le restrizioni sui servizi di gioco in streaming di Apple non sono in Safari, bensì in App Store.

Apple vieta i giochi via cloud attraverso App Store, a meno che ogni titolo in streaming non abbia passato i controlli come app stand alone. Oltre al gioco mobile, l’ente antitrust del egno Unito sta anche esaminando altri fattori non specificati del mercato dei browser mobili, sempre riguardanti presunte restrizioni che limitano la scelta e potrebbero rendere più difficile portare nuove app innovative nelle mani dei consumatori britannici.

I fornitori degni di nota che hanno sostenuto un’indagine includono DuckDuckGo, Electronic Frontier Foundation, Meta, Microsoft, Mozilla e Vodafone. Google e Apple hanno sostenuto le proprie posizioni, principalmente facendosi scudo dietro la sicurezza.

Le norme del Regno Unito suggeriscono che un’indagine di mercato deve essere completata entro 18 mesi dall’inizio. Ricordiamo che a seguito dell’indagine la CMA del Regno Unito ha il potere di irrogare multe alle imprese non conformi.

