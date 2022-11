Monopattino, aspirapolvere robot e generatore in super offerta online

Nuovo giro di offerte, che in questo periodo di Black Friday certo non mancano: al momento potete comprare tre diversi prodotti tech con sconti che fanno risparmiare anche più di quattrocento euro. Di seguito una breve descrizione, il link per l’acquisto e le modalità per ottenere il taglio del prezzo.

Il monopattino elettrico

Se ve ne serve uno, potete valutare l’acquisto di HIMO L2 MAX. Questo monopattino è piuttosto leggero perché usa un telaio costruito prevalentemente in alluminio ed è anche comodo da guidare perché monta ruote da 10 pollici capaci di assorbire fino al 70% delle vibrazioni.

Il motore è da 350 Watt e promette una spinta anche su percorsi in salita con una inclinazione di 20° e una velocità massima di 25 Km/h, oltre ad essere in grado di trasportare persone per un massimo di 100 chilogrammi; la batteria invece si ricarica completamente in 6 ore e promette un’autonomia massima di 40 chilometri con una sola carica.

La particolarità è nel sistema frenante, che lo rende particolarmente sicuro: presenta infatti due leve del freno, una che attiva il freno meccanico a disco posteriore, l’altra che invece aggiunge un freno elettronico ausiliario, in modo da restringere lo spazio di frenata nella massima sicurezza.

Normalmente costa 925 € ma in questo momento è scontato a 745 €: tuttavia col codice Himo è possibile risparmiare centinaia di euro andandolo a pagare soltanto 295 €. La promozione scade il 30 novembre.

L’aspirapolvere robot

Se invece siete più interessati alla pulizia di casa, Proscenic 850T potrebbe essere una buona soluzione. Si tratta di un aspirapolvere automatico che mappa la casa, quindi è in grado di determinare la posizione e, tramite l’app, far scoprire all’utente – in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo – le aree che ha già pulito e quel che restano da pulire.

Usa un ampio serbatoio da 500 ml per la raccolta della polvere e uno da 300 ml nel quale inserire eventualmente dell’acqua e combinare la pulizia tradizionale a quella umida, con la passata di un panno che viene gradualmente mantenuto bagnato superficialmente.

E’ in grado di superare tappeti non più spessi di 1,5 centimetri, ha dei sensori che gli impediscono di cadere dalle scale e con le strisce magnetiche in dotazione è possibile impedirgli l’attraversamento di alcune soglie in cui non c’è una porta e oltre il quale il robot non deve andare.

E’ alto 8,3 centimetri quindi è in grado di infilarsi anche sotto i mobili e la batteria, da 2.600 mAh, gli promette un’autonomia di due ore prima di scaricarsi: anche a quel punto è in grado di tornare alla base di ricarica da solo ed eventualmente completare la pulizia quando è sufficientemente carico.

Aspira a una potenza massima di 3.000 Pa, impostabile su tre diversi livelli, e può essere controllato anche tramite comandi vocali con Alexa e Google.

Costa 195 € ma al momento è scontato a 154,99 €: se usate il codice P10 ottenete uno sconto-sullo-sconto andandolo a pagare 144,99 €. La promozione scade il 31 dicembre.

La stazione di alimentazione

Se invece vi interessa dotarvi di una soluzione salvavita in caso di blackout, oppure volete comunque un generatore che vi alimenti i dispositivi in vacanza, specie se vi trovate in campeggio, date un’occhiata alla promozione sulla stazione di alimentazione Thunora.

Con potenza pari a 240 Watt, può alimentare diversi dispositivi e ricaricarne fino a 7 contemporaneamente. Incorpora celle di batteria per un totale di 96.000 mAh, una capienza più che sufficiente per poter ad esempio ricaricare 4 volte un drone, 3,5 volte un MacBook Pro da 13″, 11 volte una fotocamera oppure 24 volte un telefono. Oppure si può anche usare per alimentare direttamente un ventilatore per 15 ore, un televisore per 3 ore oppure tenere accesa la torcia LED incorporata per più di 40 ore.

Presenta una presa di corrente, due porte USB-A da 18 Watt con QC 3.0, una USB-C da 25 Watt e una da 60 Watt, oltre a una presa accendisigari.

E’ dotata di tutti i sistemi di protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura e via dicendo, e si può ricaricare in tre diversi modi: collegandola ad una presa a muro in 3,5 ore, usando la batteria dell’auto in 5 ore, oppure in 5,5 ore tramite pannello solare (da acquistare a parte).

Resiste fino a 3 mesi in standby, pesa due chili e mezzo e occupa uno spazio di circa 21 x 18 x 9 centimetri. Se lo volete comprare, sappiate che costa 293 € ma al momento è scontata a 220 €: col codice PowerNow risparmiate ancora, andandola a pagare 167 €. L’offerta scade il 30 novembre.