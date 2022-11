Hisense diventa secondo costruttore TV al mondo

Hisense, colosso multinazionale cinese degli elettrodomestici e di elettronica di consumo, annuncia un nuovo importante traguardo: secondo i dati dell’istituto di ricerca AVC Revo del 15 novembre 2022, le spedizioni globali di TV Hisense hanno raggiunto i 19,6 milioni di unità da gennaio a ottobre, con un tasso di crescita del 18%.

Questo record di vendite posiziona Hisense come secondo costruttore TV nel mercato globale, un massimo storico nella lunga saga dell’azienda, iniziata nel 1969, che testimonia il suo ruolo crecente nel settore degli elettrodomestici.

Nel 2022 l’economia mondiale sta registrando una crescita a singhiozzi. Infatti, l’inflazione elevata in tutto il mondo continua a intaccare il potere d’acquisto e l’interesse dei consumatori. Inoltre, per quanto riguarda il settore Audio/Video, a livello globale la domanda degli utenti è in costante calo ormai da un decennio.

Secondo l’ultimo Global TV Brand Shipment Monthly Data Report pubblicato da AVC Revo, le spedizioni di TV sono diminuite per otto mesi consecutivi quest’anno, con un calo complessivo del 5,9% nei primi tre trimestri del 2022. Hisense, però, va controcorrente. Secondo i dati della società di analisi, il volume delle vendite TV nel mercato RPC ha registrato – a partire da settembre 2021 – una crescita costante.

In particolare, da gennaio a ottobre 2022, le spedizioni TV di Hisense sono aumentate del 30% rispetto all’anno precedente, mentre la quota di fatturato delle spedizioni ha raggiunto il 25,19%. Anche nei mercati esteri le spedizioni di TV Hisense hanno registrato una crescita continua per otto mesi consecutivi, tanto da registrare una crescita del 13% su base annua.

Le ragioni di questo traguardo sono diverse. Da un lato un ampio portfolio di prodotti e l’innovazione in più ambiti per rispondere alle esigenze dei consumatori. Dall’altro lato, i progetti a lungo termine di Hisense in ambito sportivo,che hanno contribuito ad aumentare la notorietà del marchio e la competitività sul mercato mondiale.

Tra gli altri fattori del successo e della crescita anche la catena di fornitura: non solo assicura una fornitura stabile di prodotti, ma impedisce anche che i prezzi delle materie prime siano influenzati dalle fluttuazioni del mercato, aiutando Hisense a mantenere i costi di produzione al livello più appropriato.

Ricordiamo che Hisense è sponsor dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar: tutti i televisori smart del marchio delle ultime generazioni dispongono dell’app FIFA+ per non perdere nulla della competizione in corso.

