Apple e Google contro i libri per adulti nell’app Kindle di Amazon

Apple e Google hanno espresso timori ad Amazon riguardo la presenza di immagini sessualmente esplicite accessibili da bambini nell’app Kindle, invitando l’azienda di commercio elettronico a rivedere la moderazione dei contenuti.

Le preoccupazioni di portavoce di Apple e Google sono state riferite a Reuters dopo la segnalazione della possibilità di accedere dall’app Kindle a volumi con foto di nudi e atti di natura sessuale; l’app Kindle è una delle più scaricate nella categoria Libri e non prevede a quanto pare meccanismi di controllo parentale.

Portavoce di Apple e Google hanno fatto riferimento a violazioni delle norme ma non hanno indicato ulteriori dettagli o avvertimenti inviati ad Amazon.

Reuters ha riferito di avere avvertito Apple e Google dopo che due famiglie con figli pre-adolescenti hanno segnalato la possibilità di scaricare volumi per adulti con il servizio Kindle Unlimited. Materiale per adulti è visibile anche dall’online store di Kindle e dall’app Kindle.

I genitori che si sono rivolti a Reuters hanno riferito di essere stati attirati dall’iscrizione a Kindle Unlimited, servizio che – lo ricordiamo – con 9,90 euro al mese offre letture illimitate consentendo di provare nuovi generi, o scoprire nuovi autori, con l’accesso illimitato a una vasta e varia selezione di titoli.

“Ci impegniamo a offrire acquisti e un’esperienza di lettura sicura ai nostri clienti e alle loro famiglie, e prendiamo molto sul serio questioni come questa”, ha riferito un portavoce di Amazon. “Stiamo esaminando tutte le informazioni disponibili e prendendo provvedimenti sulla base di quanto rilevato”.

Per quanto concerne Amazon, un portavoce di Apple ha dichiarato: “Abbiamo condiviso tali dubbi con lo sviluppatore e stiamo lavorando con loro per garantire che la loro app sia conforme alle nostre linee-guida”.

Un portavoce di Google ha dichiarato: “Google Play non consente app che contengono o promuovano contenuti di natura sessuale, e siamo in contatto con lo sviluppatore per risolvere il problema”.

Vari materiali per adulti arrivano da Kindle Direct Publishing, la piattaforma di self-publish che consente agli autori di pubblicare all’istante libri sia in formato ebook sia in cartaceo, un procedimento che dovrebbe prevedere un processo di revisione, combinando sia algoritmi sia il controllo da parte di personale umano.