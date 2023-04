Tante app in arrivo per il visore AR/VR di Apple

Il 5 giugno si svolgerà il keynote dell’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) e tra le novità che dovrebbero essere presentate c’è il visore per la Realtà Mista di Apple di cui si parla da anni.

La Casa di Cupertino sta lavorando su varie app dedicate per il nuovo dispositivo pensate per offrire esperienze specifiche per sport, giochi, benessere e funzionalità di collaborazione.

A riferirlo è Bloomberg, spiegando che con il visore saranno utilizzabili nuove versioni di varie app per iPad, che consentiranno di fondere Realtà Aumentata e Realtà Virtuale con una interfaccia 3D.

Sono previste versioni ottimizzate del browser Safari e per l’accesso a servizi Apple per calendari, contatti, gestione file, controllo domotica, mail, mappe, messaggi, note, foto e promemoria ma anche musica, news, meteo. È prevista una versione di FaceTime per chiamare e videochiamare e anche una versione specifica dell’app Apple TV, tutte app con funzionalità simili a quelle per iPad ma che tengono conto del visore indossato dall’utente.

Oltre alla possibilità di usare le varie app centrali di iPadOS, è prevista una versione dell’app Libri che consentirà di leggere dal visore; Apple ha anche previsto un’app per scattare immagini e per quanto riguarda il wellness – il benessere sia fisico che psicologico – è prevista un’app per la meditazione guidata ed esercizi con Apple Fitness+, con tanto di elementi grafici, voci e musiche che aiutano a ritrovare la calma con il respiro e altre attività.

Apple sta lavorando su una versione del servizio Fitness+ specifica per il visore, con un’app che consentirà agli utenti di praticare esercizi anche indossando il visore, seguendo l’istruttore in VR, sulla falsariga di quanto sta già tentando di fare Meta con app di fitness per Meta Quest.

Apple sta anche sviluppando una versione dell’app Freeform per il visore con funzionalità di collaborazione utilizzabili in Realtà Mista, permettendo a più utenti di lavorare su una whiteboard virtuale.

FaceTime consentirà di generare versioni 3D degli utenti da mostrare in sale riunioni virtuali, dando l’impressione a più parteciparti di trovarsi nello stesso luogo, una funzione anche questa vista sui visori Quest ma che finora non è sembrata attirare l’interesse di aziende che mirano a migliorare l’esperienza di collaborazione tra colleghi di lavoro eliminando la sensazione di isolamento presente nei tradizionali servizi per le videoconferenze.

A fine marzo il New York Times ha sentito alcuni dipendenti ed ex dipendenti della Mela e questi sono sembrati scettici sulle probabilità di successo di un prodotto di questo tipo, in forte contrasto con quanto accaduto in passato nell’imminenza del lancio di nuovi prodotti, portati avanti con determinazione ed entusiasmo da tutti i team.

L’analista Ming-Chi Kuo poche a inizio mese ha evidenziato che la presentazione di questo dispositivo rappresenta un importante traguardo, con Apple che dovrà convincere gli investitori sulle potenzialità di vendita di un prodotto del genere.

