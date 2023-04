Nella Gigafactory messicana di Tesla la linea per l’EV compatta da 25.000 dollari

Tesla Gigafactory Mexico impiegherà più tempo per essere costruita. Questo perché l’azienda sta lavorando su una nuova linea di produzione per la sua auto compatta da $25.000.

Il governatore Samuel García Sepúlveda ha recentemente annunciato che la Tesla Gigafactory in Messico richiederà circa 12-15 mesi per essere costruita, più di quanto ci sia voluto per costruire la Giga Shanghai in Cina. Tuttavia, c’è una buona ragione per il ritardo.

Tesla pianifica di produrre uno dei suoi veicoli di prossima generazione in Messico. La società americana ha anticipato tre veicoli di prossima generazione nel suo rapporto Piano Master Parte 3. Il primo veicolo di prossima generazione elencato è un veicolo elettrico a batteria compatto. Si prevede che il veicolo elettrico compatto di Tesla abbia un prezzo competitivo, compreso tra 25.000 e 30.000 dollari.

Si prevede che la Tesla Giga Mexico sarà più grande della principale gigafactory dell’azienda, Giga Texas, negli Stati Uniti. Il governatore Sepúlveda spera di trasformare Santa Catarina in un polo tecnologico sostenibile, proprio a partire da Giga Mexico. Spera anche che la gigafactory di Tesla attirerà investimenti a Santa Catarina e nelle città e stati vicini.

Il governatore ha inoltre aggiunto che Santa Catarina si è mossa rapidamente quando Tesla ha dato il via libera per Giga Mexico. Ha accennato che la città ha lavorato duramente per rispettare rapidamente i requisiti per le esigenze di acqua, elettricità e gas della Gigafactory Messico.

Così ha commentato il governatore Samuel García Sepúlveda:

Siamo pronti, dobbiamo solo aspettare il rendering finale per poi adattare, levigare e avviare i progetti che Nuevo León è stato pronto ad avviare sin da novembre, e non appena Tesla ci dirà di procedere, inizieremo

Ricordiamo che questa Tesla più economica dovrebbe assumere le sembianze di un mini crossover stile Model Y. Non si tratterà, dunque, di una citycar o una compatta tradizionale.

