Apple e Lenovo si sono giocati la prima piazza nel settore PC

Mentre Apple ha cercato di posizionare il proprio iPad come una periferica diversa rispetto a un “PC”, la società di analisi di mercato Canalys ha deciso di pubblicare un rapporto sulle spedizioni di PC per il Q4 2021 con una strana svolta. Nel rapporto, infatti, la società di ricerca ha deciso di includere i tablet nella categoria PC. E mentre si tratta certamente di una stranezza, la svolta è stata in realtà molto illuminante: Apple è finita in seconda posizione nel Q4 2021 appena dietro Lenovo e ben davanti a HP e Dell.

Peraltro, la classifica risulta ancor più curiosa se si pensa che il quarto di riferimento è stato tra i più deboli per iPad. Se si fosse trattato di un trimestre record, Apple sarebbe stata incoronata al primo posto come società di “computer” nel mondo in base alle spedizioni calcolate nel rapporto. È certamente un nuovo modo di guardare ad Apple, a dire il vero, ma non poi così inverosimile, considerando che i tablet della Mela stanno sempre più riducendo il gap rispetto ai PC, in termini di funzionalità e potenza.

Gli ultimi dati Canalys mostrano che le spedizioni mondiali di PC (inclusi tablet) sono diminuite del 7% su base annua nel Q4 2021, a 133,7 milioni di unità. Nonostante questo calo, il 2021 è stato un anno eccezionale per PC e tablet, poiché le spedizioni totali per l’anno sono cresciute del 9% a poco meno di mezzo miliardo.

Nonostante un aumento sequenziale del 10% delle spedizioni durante il trimestre delle vacanze, il mercato mondiale dei tablet è crollato del 21% su base annua nel Q4 2021. Apple ha mantenuto il suo vantaggio nella classifica con 16,4 milioni di iPad spediti, con un calo annuo del 14%.

Nel mercato totale dei PC (inclusi desktop, notebook e tablet), Lenovo ha mantenuto la sua posizione dominante, con 26,5 milioni di unità nel Q4 2021. Nonostante un calo dell’8% delle spedizioni totali, Apple è rimasta al secondo posto con 24,3 milioni di dispositivi spediti.

HP ha mantenuto il terzo posto con 18,6 milioni di unità vendute nel Q4 2021, Dell, in quarta posizione e Samsung si è piazzata al quinto posto. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al rapporto completo di Canalys.

Per tutte le novità che riguardano, invece, il tablet della Mela non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.