Alexa sale a bordo di migliaia di Jaguar e Land Rover

Jaguar e Land Rover hanno annunciato un aggiornamento software questa settimana che offre una profonda integrazione di Alexa per i nuovi modelli di veicoli in arrivo.

Come riferito da Bloomberg, l’aggiornamento è disponibile per oltre 200.000 veicoli Jaguar e Land Rover equipaggiati con il sistema di infotainment Pivi Pro 3.0 o successivo, e il rinnovato supporto arriverà tramite un aggiornamento over-the-air. Il risultato è merito degli sforzi di Amazon compiuti all’inizio dello scorso anno per aprire parte dell’intelligenza artificiale di Alexa alle case automobilistiche, così da consentire loro di integrare meglio Alexa nei veicoli.

Nei veicoli Jaguar e Land Rover Alexa sarà utilizzabile senza la necessità di uno smartphone e sarà in grado di assistere i conducenti a mani libere con la riproduzione di musica, la navigazione GPS e tutto il resto che l’assistente è in grado di fare su smartphone o display intelligenti, come annunciare notizie, dare informazioni meteo, e altro ancora. Sarà possibile perfino accendere il clima e bloccare/sbloccare il veicolo utilizzando nuove abilità remote da casa.

Molti produttori richiedono ancora ai clienti di portare i loro veicoli in concessionaria per gli aggiornamenti software, ma Jaguar e Land Rover si sono unite alle poche case in grado di consegnare questi aggiornamenti via etere. E anche se Jaguar e Land Rover dicono che Alexa sta arrivando come un aggiornamento software OTA gratuito, ci sono alcuni avvertimenti da tenere in considerazione: l’aggiornamento, infatti, richiede un abbonamento di connettività a pagamento, un pacchetto di configurazione compatibile e alcune auto potrebbero ancora avere bisogno del concessionario per installare correttamente l’upgrade.

Ricordiamo che in precedenza, Alexa era disponibile solo in alcune auto come opzione vocale secondaria insieme agli assistenti digitali, come in alcune BMW o come app nel cruscotto che si collega a un telefono insieme alla piattaforma Sync presente in alcune Ford.

Le partnership con i produttori come Jaguar e Land Rover rappresentano un’opportunità per Amazon di convincere l’utenza che Alexa possa guidare il segmento in grande stile.

