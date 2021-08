Apple effettuerà donazioni per i terremotati di Haiti

Apple farà una donazione ad Haiti: lo ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda, Tim Cook, tramite il suo account Twitter, come segno della vicinanza alle famiglie e alle persone vittima del terremoto di magnitudo pari a 7,2 gradi della scala Richter che ha colpito il paese il 14 agosto. Ad oggi il numero dei deceduti accertati supera le 1.300 unità, con diverse migliaia di persone che sono invece rimaste ferite a seguito delle scosse avvenute intorno alle 8:29 ora locale. «I nostri cuori sono con tutti coloro che ad Haiti stanno affrontando ancora una volta le conseguenze di un devastante terremoto» scrive Cook dal suo profilo. «Apple farà una donazione per assistere le unità di soccorso e di recupero nelle comunità colpite».

Secondo il Guardian, questo terremoto ha ridotto in macerie chiese, hotel e abitazioni, tanto da convincere il Primo Ministro del paese a dichiarare lo stato di emergenza per almeno un mese. «La cosa più importante è recuperare il maggior numero possibile di sopravvissuti sotto le macerie» ha detto Ariel Henry. «Gli ospedali locali, in particolare quello di Les Cayes (capoluogo dell’arrondissement omonimo e del dipartimento del Sud di Haiti, ndr), sono sopraffatti da persone con ferite e fratture».

Non è la prima volta che Apple si impegna a donare del denaro nel momento del bisogno. Il mese scorso, quando alcuni paesi dell’Europa occidentale sono stati colpiti da forti inondazioni, Tim Cook aveva annunciato una simile azione per fornire il proprio aiuto ai soccorsi di quelle regioni, mentre nle 2020 annunciò una “sostanziale donazione” di forniture mediche e altri dispositivi necessari per combattere la pandemia di COVID-19. Per Haiti questo terremoto ricorda dolorosamente quello devastante del 2010 che uccise più di 200.000 persone.

Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato una risposta immediata nominando Samantha Power come alto funzionario a coordinamento delle azioni che l’America metterà in campo per aiutare i soccorsi di Haiti. L’USAID, L’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale e la lotta alla povertà globale, «valuterà i danni e aiuterà nella ricostruzione: gli Stati Uniti sono un amico intimo e duraturo del popolo di Haiti».