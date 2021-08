Android 12 beta controlla il telefono con le espressioni del volto

Negli scorsi giorni Google ha rilasciato la quarta e penultima beta di Android 12: all’interno è stata individuata l’app Camera Switches nella suite dei software dedicati all’accessibilità che permette all’utente di controllare il terminale tramite le espressioni facciali.

Per esempio l’app è in grado di rilevare se l’utente sta sorridendo o alza un sopracciglio per aprire il pannello delle notifiche oppure le impostazioni rapide. Attualmente Camera Switches non è disponibile su Google Play Store ma è disponibile una versione APK che può essere installata dagli utenti che desiderano provarla anche se in fase beta.

Tramite l’app è possibile associare sei espressioni del volto a una serie di comandi e controlli principali, come indica la schermata che riportiamo da XDA Developers. L’app è in grado di riconoscere il sorriso, la bocca aperta, lo sguardo a destra, a sinistra oppure in alto, oltre al sorriso e al sopracciglio alzato. Queste espressioni del volto possono essere associate allo scorrimento della schermata, al ritorno nella pagina home, oltre che all’accesso alle impostazioni rapide e alle notifiche.

Sempre tramite l’app è possibile regolare la sensibilità del riconoscimento delle espressioni del viso, in questo modo si dovrebbero evitare le attivazioni casuali non desiderate. Non appena l’utente attiva il rilevamento delle espressioni del volto, un messaggio informa che questa funzione richiede molta energia e che in una situazione ideale il terminale dovrebbe essere collegato all’alimentatore durante l’uso.

Questo si va così ad aggiungere alle altre funzioni di accessibilità di Google che permettono di controllare il terminale senza usare lo schermo touch, per esempio tramite dispositivi esterni collegati via USB o Bluetooth, oppure premendo i pulsanti fisici sul telefono. Dallo scorso anno con Android 11 sono anche migliorati i comandi vocali per controllare il terminale, mentre con un aggiornamento all’inizio di quest’anno sono disponibili gli Action Blocks per associare azioni personalizzate a grandi pulsanti su schermo.

L’inclusione del rilevamento delle espressioni del volto in Android 12 beta indica che saranno rilasciate con il nuovo sistema operativo, anche se la compatibilità con Android 11 suggerisce che queste funzioni potrebbero essere rese disponibili anche per le versioni precedenti.

Per tutto quello che c’è da sapere su Android 12 il link da seguire è questo, invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da questa pagina.