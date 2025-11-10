Apple Fitness + in bilico tra chiusura e rilancio

Usate Apple Fitness+? Siete tra i pochi, ma non temete: non perderete il vostro servizio di allenamento. La piattaforma che offre programmi di esercizi in video e audio con monitoraggio dei dati in tempo reale, è sì alla ricerca di una nuova identità, ma non rischia la chiusura.

Dell’argomento parla Mark Gurman nella sua newsletter domenicale PowerOn dalla quale emerge il profilo di una Apple consapevole che l’offerta è debole e alla ricerca di un modo per dare ad essa quel che serve per avere

Un’offerta debole che non sarà cancellata

La necessità di rivedere la struttura del servizio deriva da un interesse basso, un tasso di abbandono molto elevato (chi si iscrive lascia presto) e ricavi molto bassi.

Per questo in una differente azienda probabilmente Apple Fitness + sarebbe stato cancellato, ma in Apple questo non succederà. Il servizio continua ad avere una nicchia per quanto piccola ma fedele e costa relativamente poco da mantenere (molto poco in rapporto al fatturato di Apple) quindi lo stop genererebbe più danno d’immagine che risparmi effettivi.

Apple sta quindi pensando di trovare un modo per rivitalizzare Fitness +. Nel corso degli anni ricevuto pochi aggiornamenti: integrazione con Strava e rimozione dell’obbligo di Apple Watch per l’accesso ai contenuti. In parallelo, Apple ha spinto sull’area fitness più in generale con Workout su iPhone e funzioni che dialogano con Fitness+.

La riorganizzazione e Ai

Con il pensionamento del COO Jeff Williams, l’area Salute — ora incluso Fitness+ — riporta direttamente a Eddy Cue, responsabile dei Servizi ed è imminente una riorganizzazione della divisione: la vicepresidente di Salute Sumbul Desai aggiunge ora Fitness+ al suo portafoglio con un generale obbiettivo di aumentare la pressione sui risultati e la coerenza con l’ecosistema salute e benessere.

Tra le novità legate all’ecosistema spicca Workout Buddy su Apple Watch, un assistente che sfrutta Apple Intelligence per dare incoraggiamenti e suggerimenti personalizzati durante l’allenamento, con voci ispirate ai trainer di Fitness+.

L’accesso alle funzioni AI richiede un iPhone compatibile con Apple Intelligence, oltre a modelli recenti di Apple Watch. Ed è qui, nell’intelligenza artificiale, che si colloca il futuro di Fitness +.

Salute sarà sempre più collegata ai servizi di Ai e sotto la guida di Desai e il coordinamento sotto Cue, è plausibile attendersi più integrazione con Salute. Ricordiamo che la manager Apple guida il progetto Mulberry, un ambizioso sistema basato su Ai il cui compito sarà interpretare i segnali del corpo umano e dare suggerimenti, assistere la vita di tutti i giorni.

È qui che Apple Fitness + potrebbe trovare una nuova dimensione e un nuovo orizzonte.