Apple Fitness+ propone allenamenti per neo mamme

Nella continua espansione del suo servizio Fitness+, Apple si prende cura delle neo mamme attraverso una serie di video con cui vuole aiutarle a rimettersi subito in carreggiata. Nelle scorse ore l’azienda ha infatti pubblicato una nuova serie intitolata “Torna in forma dopo aver avuto un bambino”: sette video da dieci minuti ciascuno tramite cui l’istruttrice Betina Gozo, anch’essa neo mamma e autrice del programma “Resta attiva in gravidanza” lanciato ad aprile dello scorso anno, propone una serie di attività e allenamenti per riprendere forza e tonicità «consapevolmente».

Gli allenamenti hanno lo scopo di aiutare queste donne a sentirsi più forti ed energiche mentre affrontano le esigenze quotidiane della genitorialità.

Come per gli altri video distribuiti attraverso la piattaforma, anche questi nuovi allenamenti possono essere personalizzati da chi desidera una sfida più impegnativa o, al contrario, preferisce raggiungere il traguardo lentamente. I cosìddetti “Mindful Cooldown”, i tempi di recupero consapevoli, permettono così di prendere di mira i punti più comuni del post-gravidanza, mentre le sessioni base offrono una serie di esercizi per il pavimento pelvico.

La serie inizia proponendo alcuni allenamenti per rafforzare la parte superiore del corpo, per procedere poi in quella inferiore e si conclude con allenamenti che vedono coinvolto tutto il corpo utilizzando soltanto il proprio peso oppure un singolo manubrio, leggero o di peso medio. Ci sono poi alcuni esercizi che prevedono allungamenti mirati e meditazioni che si concentrano sulla pazienza e sulla cura di sé.

Apple si sofferma sul fatto che le neo mamme non devono sentire alcuna pressione in questo processo che le porterà a tornare in forma: la stessa Gozo chiarisce che bisogna prendere gli esercizi col proprio ritmo e assicurarsi di avere il via libera dal proprio medico prima di impegnarsi in attività faticose. D’altronde come ogni persona è diversa dall’altra, ogni parto è unico e il decorso procede in maniera diversa per ciascuno.

Ogni settimana vengono aggiunti oltre 25 nuovi allenamenti e meditazioni guidate su Apple Fitness+

I nuovi allenamenti per neo mamme sono già disponibili su Apple Fitness+ e, lo ricordiamo, l’abbonamento costa 9,99 euro al mese oppure 79,99 euro l’anno: per beneficiare appieno del servizio è inoltre necessario usare un Apple Watch. E’ incluso anche nel pacchetto Apple One Premium condivisibile con un massimo di 6 membri dello stesso nucleo familiare e che comprende anche Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 2 TB di spazio su iCloud a 28,95 euro al mese.