iPhone 14 Pro Max potrebbe avere cornici ancora più sottili

Il prossimo modello top iPhone 14 Pro Max potrebbe presentare cornici intorno al display più piccole del 20%, almeno secondo i rendering CAD appena condivisi in rete. Ecco come appare il terminale.I rendering CAD, condivisi dall’account Twitter “ShrimpApplePro”, mostrano un design per iPhone 14 Pro Max che è ampiamente in linea con altre illustrazioni e misurazioni di 91Mobiles e Max Weinbach visti nelle scorse settimane.

Proprio come i rendering precedenti, le modifiche più evidenti includono fotocamere True Depth e quella frontale non più nel notch ma in due fori in alto nel display, oltre a mostrare un comparto fotocamere più grande sul retro. Il resto del design, invece, sembra essere molto simile a iPhone 12 Pro e, di conseguenza, ad iPhone 13 Pro. I rendering sono accompagnati da una serie di misurazioni specifiche per diversi aspetti del dispositivo.

Secondo quanto riferito, le cornici di iPhone 14 Pro Max saranno spesse 1,95 mm, una riduzione moderata rispetto alle cornici da 2,42 mm di iPhone 13 Pro Max. Uno dei motivi per le cornici ridotte potrebbe essere quello di fare più spazio tra la lunetta superiore del dispositivo e la parte superiore dei nuovi fori per la camera. Con queste cornici ridotte, la parte superiore dei fori per le fotocamere frontali si troverebbe a 2,29 mm sotto la lunetta superiore del display.

La misura delle cornici ridotte potrebbe non avere un effetto notevole sulla parte anteriore del dispositivo. L’anno scorso, gli utenti hanno discusso se ci fosse una differenza tra le dimensioni delle cornici di iPhone 12 e di iPhone 13, ma le misurazioni prese da Quinn Nelson hanno confermato che le cornici intorno all’iPhone 13 risultano essere effettivamente più grandi di quelle attorno ad iPhone 12.

Tuttavia, è probabile che una riduzione del 20% sull’iPhone 14 Pro Max sia più evidente di qualsiasi cambiamento tra i modelli iPhone 12 e iPhone 13, ma vale la pena notare che queste misurazioni non includono lo spessore di 1,15 mm del telaio in acciaio inossidabile che si trova intorno al display, il che potrebbe rendere il cambiamento meno drastico.

Le cornici ridotte sono probabilmente anche troppo piccole per cambiare le dimensioni dello schermo da 6,7 pollici, anche se l’area di visualizzazione effettiva potrebbe risultare in realtà più grande.

Per tutto quello che ce da sapere su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.