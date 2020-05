Apple forse integrerà sensori di luce ambientale in AirPods

Finora Apple ha impiegato sensori ottici per rilevare se le cuffie wireless sono indossate o meno, ma sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di impiegare sensori di luce ambientale in una delle prossime versione di AirPods previste in arrivo entro il prossimo anno o al massimo nel 2022.

Purtroppo l’anticipazione non si spinge oltre e non offre indicazioni sulle possibili funzioni associate, così non è chiaro perché Apple abbia intenzione di sostituire il sensore ottico utilizzato finora con un sensore di luce ambientale o che scopo possa avere un sensore aggiuntivo di questo tipo negli auricolari.

Si tratta di una indicazione che proviene dai costruttori di Taiwan che indica ASE Technology tra i candidati a soddisfare gli ordinativi di Cupertino per la componente, ma solo in relazione al fatto che questa società sta acquistando macchinari e impianti necessari per la produzione. Tenendo presente che l’anticipazione parte da DigiTimes, affidabile sul versante componenti, hardware e produzione, meno invece sulle novità da Apple, è opportuno prendere in considerazione altri possibili sviluppi

L’assenza di dettagli porta a ipotizzare che il possibile impiego di sensori di luce ambientale in AirPods potrebbe avere scopi e anche funzioni completamente diversi. Per esempio la multinazionale di Cupertino potrebbe impiegare questo tipo di componente o uno simile per rilevare e monitorare la percentuale di ossigeno nel sangue, oppure il battito cardiaco, la temperatura corporea e altri parametri sullo stato di salute dell’utente, come già da tempo avviene con Apple Watch.

Ricordiamo infatti che ormai da diversi anni sono attesi auricolari Apple con sensori e funzioni dedicati a salute, benessere e sport. Studi e progetti di Cupertino in questo senso sono emersi anche in diversi brevetti. In ogni caso per funzioni e applicazioni di questo tipo, gli auricolari al momento più indicati nella gamma Apple non sono gli AirPods ma i PowerBeats Pro, che già da tempo offrono le stesse funzioni di AirPods o quasi, ma con sostegno per l’orecchio e impermeabilità superiore per resistere ad acqua e sudore.

