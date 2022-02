Apple ha acquisito AI Music, startup specializzata in creazione di musica adattiva

Apple ha acquisito AI Music, una startup londinese specializzata nello sfruttare l’intelligenza artificiale per creare musica personalizzata e dinamica, proprietaria di algoritmi in grado di adattare automaticamente l’audio al genere musicale preferito dell’ascoltatore, in tempo reale.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che, stando a persone informate dei fatti, Apple potrebbe sfruttare la tecnologia in questione per rafforzare la sua attuale offerta in ambito audio su Apple Music, HomePod mini o con Apple Fitness+ (proponendo ad esempio brani in base all’intensità degli esercizi svolti in quel momento) o anche all’interno di Garageband.

L’accordo sarebbe stato siglato nelle ultime settimane; dall’inizio di gennaio i profili social della startup e il sito web sono stati eliminati da internet, lasciando solo il profilo LinkedIn.

Fondata nel 2015, AI Music offre la possibilità di creare “musica adattiva gratuita” (royalty free); il pubblico di riferimento sono tipicamente media, gli annunci pubblicitari, giochi e social media. Tra le realtà con le quali l’azienda ha lavorato, ci sono: Universal Music, Made Music Studio e Abbey Road Re.

Questa acquisizione è solo l’ultima da parte di Apple in ambito musicale; tra i recenti acquisti ricordiamo anche Primephonic, servizio di streaming dedicato alla musica classica.