Supereroi, il film romantico di Paolo Genovese disponibile su Prime Video

Servono i superpoteri per amarsi per tutta la vita? Questa domanda potrebbe avere una risposta nel film Supereroi, una commedia romantica di Paolo Genovese, dal 7 febbraio per il pubblico di Prime Video.

Un po’ in anticipo su San Valentino, ma comunque perfetto per tutti i giorni per gli abbonati innamorati di Amazon Prime Video, il film Superpoteri di Paolo Genovese porta sul piccolo schermo della piattaforma di tv in streaming di Amazon Prime Video Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, affiancati da Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi e con la partecipazione di Elenaa Sofia Ricci.

La trama è romantica, ma non troppo. Piena di passione come Anna (Jasmine Trinca), fumettista dal carattere istintivo, nemica delle convenzioni. Concreta come Marco (Alessandro Borghi), professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. Quello che li tiene insieme non è una formula, forse una formula magica, ma sicuramente è qualcosa che può sconfiggere il tempo e che li trasforma, in un certo senso, in supereroi, in un’epoca in cui l’amore che dura per sempre non è cosa scontata.

Superpoteri è soltanto uno dei tanti titoli che Prime Video proporrà agli abbonati a febbraio. Tra i più attesi, il prossimo 18 febbraio, la quarta stagione di The Marvelous Mrs Maisel, serie tv divertente premiata da pubblico e critica, e, il 24 febbraio, LOL Chi ride è fuori.

