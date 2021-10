Apple Fitness+ arriva in Italia il 3 novembre

Per la prima volta il servizio in abbonamento Apple Fitness+ per allenamenti e meditazione guidati da esperti arriva in Italia mercoledì 3 novembre, in contemporanea con Apple One Premier, il pacchetto completo che in unico piano include tutti i servizi Apple in abbonamento.

A partire dal 3 novembre 2021, Fitness+ sarà disponibile anche in 15 nuovi paesi, portando il numero totale di paesi in cui il servizio è disponibile a 21. Sia nei mercati nuovi che in quelli esistenti, Fitness+ sarà disponibile in inglese, con sottotitoli in Italiano, oltre che portoghese brasiliano, Inglese, francese, tedesco, russo e spagnolo.

«Abbiamo creato Fitness+ in modo che tutti possano avere un posto in cui si sentono ispirati e motivati, indipendentemente da dove si trovino nel loro viaggio di fitness. Siamo così entusiasti di essere disponibili per milioni di persone in più mentre porteremo Fitness+ in 15 nuovi paesi la prossima settimana e non vediamo l’ora che incontrino il nostro accogliente team di trainer” dichiara Jay Blahnik, vicepresidente di Fitness Technologies di Apple.

«Pensiamo anche che i nostri utenti adoreranno allenarsi o meditare insieme con SharePlay. È un modo davvero divertente per connettersi con amici e familiari, anche scambiare alcune parole di incoraggiamento o chiacchiere amichevoli, facendo anche progressi verso la chiusura dei loro anelli».

Con il rilascio di iOS e iPad OS 15.1, watchOS 8.1 e anche del nuovo macOS 12 Monterey, Apple ha già introdotto le funzionalità SharePlay nei paesi in cui Fitness+ è già disponibile, una funzione che risulterà quindi disponibile anche in Italia con il debutto di Fitness+ nel nostro Paese il 3 novembre.

SharePlay introduce un nuovo modo di allenarsi o meditare insieme a familiari e amici, per aiutare le persone a rimanere motivate nel loro percorso di fitness. Gli abbonati a Fitness+ possono utilizzare SharePlay per avviare un allenamento di gruppo o una meditazione con un massimo di 32 dei loro amici e familiari mentre utilizzano FaceTime su un iPhone o iPad e la sessione Fitness+ selezionata verrà trasmessa in streaming completamente sincronizzata per ogni partecipante.

Durante una chiamata FaceTime, gli utenti possono accedere all’app Fitness, selezionare un allenamento o una meditazione, vedere i loro amici e familiari sullo schermo e iniziare la propria sessione di allenamento o meditazione. SharePlay funziona anche con Apple TV in modo che gli utenti possano seguire l’allenamento su un grande schermo rimanendo in contatto con gli amici su FaceTime utilizzando il proprio iPhone o iPad.

Quando si allenano in gruppo tramite SharePlay, gli utenti vedono le loro metriche e progrediscono verso la chiusura dei loro anelli di attività, vedendo e ascoltando anche gli amici. Durante un allenamento, quando qualcuno avanza sulla Burn Bar o chiude i propri anelli di attività, tutti coloro che si stanno allenando riceveranno una notifica in modo che possano festeggiare insieme.

Fitness+ è attualmente disponibile in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. A partire dal 3 novembre 2021, Fitness+ sarà disponibile in 15 nuovi paesi con l’aggiunta di Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Emirati Arabi.

Apple Fitness+ sarà proposto come abbonamento autonomo o come parte del piano Apple One Premier, che, ove disponibile, offre anche ai clienti l’accesso ad Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ (non in Italia) e iCloud+ con 2 TB di spazio di archiviazione.

Dell’arrivo di Apple One Premier in Italia da mercoledi 3 novembre abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.