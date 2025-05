Apple ha comprato RAC7, la software house del gioco Sneaky Sasquatch

Apple ha comprato la società RAC7, un piccolissimo gruppo di sviluppatori (solo due persone) che si è fatto notare per il gioco “Sneaky Sasquatch”.

Non è la prima volta che Apple compra uno studio per lo sviluppo di giochi ma, come accennato, RAC7 si è fatta notare per titoli quali Dark Echo e Splitter Critter, e nel 2019 per Sneaky Sasquatch, esclusiva su Apple Arcade.

Sneaky Sasquatch, in italiano “marachelle furbette”, è un titolo di successo ed è stato aggiornato molte volte dopo il rilascio su Apple Arcade. Il team continuerà la sua partnership con Apple come studio interno.

“Amiamo Sneaky Sasquatch e siamo entusiasti che il team di 2 persone di RAC7 si sia unito a Apple per continuare il lavoro”, ha dichiarato un portavoce della Casa di Cupertino. “Continueremo a offrire esperienze straordinarie per i giocatori di Apple Arcade con centinaia di titoli sviluppatori da alcuni tra i migliori sviluppatori del mondo”.

Apple Arcade, lo ricordiamo, è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita (qui vi spieghiamo in dettaglio come funziona). Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi. Il servizio è incluso nei piani mensili Apple One Individuale (€ 19,95), Famiglia (€ 25,95) e Premium (€ 34,95).

Con ogni abbonamento a Apple Arcade, fino a sei persone di un gruppo “In famiglia” possono accedere senza limiti a tutti i giochi in catalogo.