Apple lancerà l’app dei videogiochi per sfidare i giganti del gaming

Un’app dedicata ai videogiochi per dimostrare tangibilmente che Apple è un leader assoluto in questo ambito ma anche e soprattutto per incrementare la visibilità dei titoli ludici. È questo quello che, secondo Bloomberg, vedremo alla WWDC 2025, inserito nel più ampio pacchetto di novità che accompagnerà il grande aggiornamento iOS 19.

Parliamo di un’app specializzata e preinstallata sui dispositivi, destinata a superare l’esperienza, piuttosto fallimentare, del Game Center, che lanciato da Apple nel 2010 con l’ambizione di creare una vera rete sociale per giocatori, non ha mai davvero conquistato il pubblico, restando per anni un servizio marginale e poco utilizzato.

Un hub del mondo dei giochi

La nuova app nasce per essere da una parte una vetrina per il catalogo di giochi disponibili sull’App Store ma dall’altra un launcher capace di gestire i titoli installati, tenere traccia dei trofei e dei traguardi, mostrare classifiche, facilitare le comunicazioni tra giocatori e aggregare tutte le attività social legate al gaming.

L’app, dice Bloomberg, offrirà anche contenuti editoriali curati da Apple, per mettere in evidenza le novità e raccontare i giochi più interessanti. Ovviamente ci sarà un accesso diretto al servizio Apple Arcade, l’abbonamento mensile da 6,99 dollari che offre una selezione curata di giochi senza pubblicità né acquisti in-app.

Interessante la scelta di Apple di aprire, almeno su Mac, la porta anche ai giochi scaricati fuori dall’App Store: un segnale che mostra una maggiore flessibilità e un possibile avvicinamento al mondo più libero e variegato del gaming su PC.

Apple reclama credibilità

La mossa tende a capitalizzare anche dal punto di vista della visibilità il ruolo mai riconosciuto all’iPhone come dispositivo tra i più utilizzati al mondo per giocare. Nonostante circa due terzi del fatturato dell’App Store arrivi proprio dai giochi e dagli acquisti in-app, Apple non è mai stata percepita come una potenza nel mondo videoludico.

Il Mac, in particolare, è sempre rimasto indietro rispetto ai PC Windows, nonostante si siano fatti passi avanti grazie ai nuovi chip più performanti e a strumenti dedicati ai developer per portare più facilmente i giochi sulla piattaforma.

Resta da capire se questa nuova app e gli sforzi legati al gaming basteranno a cambiare la percezione di Apple nel settore.

Tester interni, secondo Bloomberg, riconoscono le potenzialità dell’app, ma restano scettici sul fatto che, pur migliorando l’esperienza e la centralizzazione, possa davvero ribaltare l’immagine di Apple e trasformare le sue piattaforme in vere concorrenti di Windows, PlayStation, Xbox e Nintendo, che restano saldamente in testa al mondo del gaming hardcore.