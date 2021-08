Apple ha eliminato un’app no-vax dall’App Store

Apple ha eliminato dall’App Store un’app che consentiva interazioni social tra no-vax, un tentativo di bloccare un’ondata massiccia di informazioni false e fuorvianti sulla pandemia di coronavirus.

Lo riferisce Appleinsider spiegando che “Unjected”, un’app presentata a maggio, era inizialmente pensata e presentata come un’app per incontri e conoscere persone nell’ambito di una community che sostiene “l’autonomia medica e la libertà di espressione”, successivamente aggiornata introducendo vari elementi tipici dei social. Il social feed offriva agli utenti possibilità di contribuire con contenuti, elemento che ha cominciato a essere fonte di problemi per gli sviluppatori.

Nella revisione per Android da parte di Google per il Play Store, l’app era stata considerata insufficiente dal punto di vista delle policy di sorveglianza per via dei contenuti generati dagli utenti che spesso mostravano informazioni false, errate e fuorvianti.

Nelle mail inviate da Google agli sviluppatori si citano espressamente le informazioni sui vaccini anti Covid-19 come fonte del problema, con errate informazioni divulgate, come ad esempio che il vaccino con tecnologia mRna sia una tecnologia sperimentale, oltre alle consuete panzane su 5G e microchip “che ci vogliono impiantare sottopelle per controllare la popolazione”.

Dopo che Google ha invitato più volte alla rimozione di alcuni post, gli sviluppatori hanno rimosso il social feed. Il co-fondatore dell’azienda che sviluppa l’app, Shelby Thompson, ha riferito a Bloomberg che questi sono di nuovo in programma, insieme a funzionalità che consentono di segnalare i post, con l’intenzione di non dare troppo nell’occhio e mantenere un profilo basso per non incorrere di nuovo in problemi con il team di revisori di Google.

Altri elementi dell’app sono rimasti immutati, inclusa una chat room, un elenco di attività “unvaxxed-friendly” (a favore dei no-vax) e database con i gruppi sanguigni degli utenti.

Dopo essere stata contattata da Bloomberg per capire l’opinione di Apple sull’app, Cupertino ha deciso di eliminare l’app dall’App Store. Nella mail inviata agli sviluppatori, Apple parla di riferimenti inappropriati alla pandemia da COVID-19 nel concetto e nel tema stesso dell’app.

Non è la prima volta che Apple elimina un’app per la mancanza di moderazione nelle discussioni tra gli utenti. Il caso più noto è quello di Parler, il social network sovranista che ha tra le sue colpe quelle di aver portato alle violenze di Capitol Hill, con centinaia di persone che il 6 gennaio hanno preso d’assalto il Campidoglio, aizzate da altri utenti che su Parler aizzavano la violenza.

La pandemia di coronavirus è stata accompagnata da un’ondata massiccia di informazioni false e fuorvianti, tentativi da parte di vari soggetti di influenzare le persone sfruttando il terreno fertile costituito dalle ansie più ataviche delle persone e il rapido susseguirsi delle notizie. Come è facile immaginare, le informazioni sanitarie fuorvianti, le teorie cospiratorie false e pericolose e le frodi ai danni dei consumatori mettono in pericolo la salute pubblica. A febbraio di quest’anno la Commissione europea ha pubblicato le relazioni di Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok e Mozilla, firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione, una evoluzione delle misure adottate che non sempre bastano per bloccare la diffusione di notizie false, pericolose e fuorvianti.

