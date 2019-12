Trolley Xiaomi, robusto e leggero: in sconto a 59,99 € e arriva per Natale

Se state per partire per le vacanze oppure se volete fare un regalo utile a chi viaggia spesso, ecco la soluzione: lo Xiaomi Luggage Classic 20”, un bagaglio a mano con capacità di 38 litri su Amazon.it è in sconto a 59,99

Questa piccola valigia, piccola a sufficienza per essere accettata come bagaglio a mano su tutte le compagnie aeree, fa parte dell’offerta di prodotto “non elettronico” che Xiaomi sta progressivamente esportando in tutto il mondo. Qualche giorno fa era stato messo in vendita ad un prezzo eccellente il bagaglio a mano in alluminio e ora arriva questa versione, più economica n Makrolon, un materiale in policarbonato, leggero e resistente ai graffi, realizzato da Covestro.

La cura costruttiva in rapporto al prezzo è mirabile. Tutta la superficie è lavorata a nido d’ape con finissimo intreccio zigrinato per evitare i graffi. Le scanalature contribuiscono a distribuire il peso e a rendere più flessibile le superfici di maggior dimensioni, le quattro ruote doppie sono in TPE, un altro materiale plastico, ad alta resistenza a flessibile e particolarmente scorrevole e sono saldamente montate sul telaio.

L’interno è interamente rivestito e diviso da due separatori con tasche e retine. Una robusta cerniera sul separatore, contribuisce a tenere in ordine il contenuto senza che questo, anche se ci sono spazi interni, “vagoli” per la valigia.

Xiaomi ha testato questo baglio per un perfetto funzionamento continuo su 36 km, lo garantisce su uno schiacciamento di 40 KG per 12 ore senza rotture, il manico telescopio è stato alzato e abbassato senza rotture per 12mila volte. Il manico è stato strattonato lasciando cadere la valigia 1200 volte. La valigia sopporta una caduta da un metro di altezza con un peso interno di 5 Kg.

La valigia, disponibile in tre colori, costerebbe 79,99 euro. Per il lancio viene offerta a 59,99 euro, un prezzo eccezionale per la qualità del bagaglio e per la sua tipologia. In commercio prodotti con questo costo hanno una qualità e una resistenza decisamente inferiore.

Se comprate subito, ce l’avrete prima di Natale.