Apple ha rilasciato Safari 14 Mac per Catalina e Mojave

Apple non ha ancora rilasciato macOS 10.16 Big Sur ma ha rilaciato Safari 14, nuova versione del browser disponibile per gli utenti di macOS Catalina e macOS Mojave.

Il nuovo browser offre migliorie in termini di performance, sicurezza e altro ancora. Di seguito la nota ufficiale:

Safari 14.0 include nuove funzionalità, prestazioni più rapide e una maggiore sicurezza.

Il nuovo design della barra dei pannelli mostra più pannelli sullo schermo e visualizza le “favicon” di default.

La pagina di avvio personalizzabile consente di impostare un’immagine di sfondo e di aggiungere nuove sezioni.

“Resoconto sulla privacy” mostra i tracker cross-site che vengono bloccati da “Anti-tracciamento intelligente”.

Rimosso il supporto per Adobe Flash per una maggiore sicurezza.

Le tab sono state completamente ridisegnate per rendere la navigazione con Safari più rapida e intuitiva: si possono visualizzare ancora più pannelli, le icone dei siti appaiono di default per aiutare a riconoscere i pannelli aperti, e gli utenti possono vedere un’anteprima veloce della pagina web semplicemente passando il cursore sul pannello.

È possibile visualizzare più pannelli in Safari 14; le icone dei siti appaiono di default, e passando il cursore sul pannello si può vedere un’anteprima della pagina web.

Safari offre nuove funzioni che permettono di navigare il web in modo ancora più personalizzato. Gli utenti possono rendere unica la nuova pagina iniziale aggiungendo un’immagine di sfondo e sezioni quali Elenco lettura e Pannelli iCloud.

È possibile personalizzare Safari con immagini di sfondo e sezioni di contenuti sulla home page

L’esperienza di navigazione può essere ulteriormente personalizzata grazie al supporto migliorato per le estensioni, che l’utente può scoprire e scaricare dal Mac App Store approfittando anche di una nuova categoria con suggerimenti della redazione e classifiche.

La privacy è sempre stata integrata in Safari, e ora il nuovo Privacy Report offre agli utenti maggiore visibilità su come Safari protegge le loro attività sul web. Gli utenti possono scegliere quali siti web hanno accesso a una determinata estensione di Safari e quando possono usarla, e strumenti come il monitoraggio dei tentativi di violazione dei dati non rivelano mai le informazioni relative alla password, nemmeno a Apple.

È possibile scaricare l’update di Safari dalla sezione “Aggiornamento Software” delle Preferenze di Sistema.