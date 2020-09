watchOS 7 disponibile in versione definitiva per tutti

Apple ha rilasciato la versione definitiva di watchOS 7. Fino ad oggi watchOS 7 è stato infatti disponibile solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester, ora invece la versione definitiva può essere scaricata e installata dagli utenti degli Apple Watch più recenti.

Macitynet ha pubblicato una guida al nuovo sistema operativo che vi invitiamo a leggere per conoscere tutte le novità.

watchOS 7 porta sullo smartwatch della Mela nuovi strumenti di personalizzazione e nuove potenti funzioni per la salute e il fitness. Ora gli utenti possono personalizzare il proprio Apple Watch con quadranti da condividere e tante opzioni per scoprirne di nuovi. A questo si aggiungono le funzioni di monitoraggio del sonno, rilevamento del lavaggio delle mani, nuovi tipi di allenamenti tra cui la danza, e una nuova funzione per la salute dell’udito, che permettono di avere un quadro ancora più dettagliato dello stato di benessere generale. E naturalmente, tutte queste novità funzionano nel pieno rispetto della privacy. In più, ora l’app Mappe include anche le indicazioni stradali per chi si sposta in bicicletta e Siri traduce le parole tra varie lingue.

watchOS 7 è disponibile come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 e Apple Watch Series 5 abbinati a un iPhone 6S o modello successivo con iOS 14 o successivo.

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”. Da watchOS 6 è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi, su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lascia l’Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

