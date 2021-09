Apple ha rimosso da Siri alcune funzionalità che erano utili ai non vedenti

Alcuni utenti di dispositivi Apple che fanno affidamento alle funzionalità di Accessibilità, lamentano recenti cambiamenti in Siri che hanno portato alla rimozione di comandi per chiamate vocali, gestione segreteria telefonia e mail.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che con le recenti versioni di iOS 14 e iOS 15 non sono più riconosciuti comandi di Siri che permettevano di gestire alcune funzionalità con la sola voce, utili per utenti non vedenti o ipovedenti.

Tra le richieste di Siri non più riconosciute, ci sono comandi, quali: “Chi mi ha chiamato?”, “Manda una mail”, “Manda una mail a xxx” e altri ancora. Chiedendo all’assistente vocale di eseguire questi comandi, Siri risponde con un messaggio del tipo: “Mi dispiace, purtroppo non posso farlo”, oppure “Non posso aiutarti con la tua richiesta ma puoi aprire l’app telefono”.

Non è chiaro se si tratti di un bug o di comandi ora deprecati da Siri; MacRumors riferisce ad ogni modo di avere ricevuto diverse segnalazioni specifiche da almeno due settimane, con cambiamenti che potrebbero essere stati attivati in concomitanza del rilascio della versione ufficiale di iOS 15.

Utenti del forum AppleVis – un sito web con risorse per utenti ciechi o ipovedenti – lo scorso mese aveva già riferito l’impossibilità di richiamare vari comandi che in precedenza funzionavamo. Un utente si è messo in contatto con il supporto tecnico di Apple e a questa à stato riferito che l’azienda è a conoscenza di questi problemi, lasciando intendere che un fix per questi inconvenienti è in arrivo.

A luglio di quet’anno, in una pagina sul sito degli sviluppatori di Apple era stati indicati una serie di modifiche relative a SiriKit, la piattaforma per l’implementazione di comandi di terze parti che permette agli sviluppatori di aggiungere ai propri prodotti l’interazione con la voce.