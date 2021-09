iPad mini, iFixit spiega il perché dell’effetto jelly scroll

iFixit ha iniziato a smontare il nuovo iPad mini 6 e in un filmato nell’ambito del teardown spiega il perché sui nuovi tablet alcuni utenti segnalano l’effetto denominato “jelly scrolling” (scorrimento gelatinoso). Scorrendo un testo (es. una pagina web), in particolare con il tablet posizionato in verticale (modalità ritratto), metà lato del display sembra aggiornarsi più lentamente rispetto all’altro, provocando un effetto oscillazione al centro dello schermo quando si scorre rapidamente il contenuto. L’effetto può essere notato inquadrando il display dell’iPad che scorre un testo e riproducendo il filmato ripreso a rallentatore.

iFixit riferisce che il jelly scrolling non è solitamente così preponderante come accade sull’iPad da 8,3″ e che questo fenomeno è dovuto alla modalità con la quale lo schermo si aggiorna. Il refresh dello schermo da un lato all’altro viene eseguito sfruttando un pattern a onde, anziché agire su tutto il blocco insieme. Sull’iPad mini, iFixit ipotizza che la direzione della scansione dello schermo sia correlata con il posizionamento della scheda controller che gestisce il display di iPad mini, uno dei motivi per il quale si potrebbe notare il jelly scrolling in modalità ritratto.

L’iPad mini integra una scheda controller collocata in posizione verticale, sul lato sinistro. L’iPad Air, sul quale non sembra verificarsi questo fenomeno in modalità ritratto, integra una scheda controller, posizionata sulla parte superiore del tablet.

“Quando si scorre il testo parallelamente alla direzione del refreshing, il display non effettua il refreshing tutto insieme, ma l’effetto è meno evidente perché non deve dividere il testo”, riferisce iFixit, spiegando il perché probabilmente non notiamo questo effetto su altri display. “L’effetto jelly scroll è generalmente mascherato perché il display sta effettuando il refreshing (o la scansione) parallelamente a qualsiasi modalità con la quale il movimento dello scorrimento avviene. Un monitor di computer effettua il refresh verticalmente nell’orientamento orizzontale, e uno smartphone effettua il refresh verticalmente con l’orientamento portrait (verticale). Accade semplicemente che il display di questo iPad mini effettua il refresh orizzontalmente quando si tiene in mano con l’orientamento verticale, che è il modo con il quale tipicamente si tiene un iPad per effettuare lo scrolling”.

Apple ha confermato che il comportamento è assolutamente normale con gli LCD, e non c’è nessuna anomalia o problema.