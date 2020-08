Apple ha rimosso oltre 30.000 applicazioni dall’App Store cinese

Apple ha rimosso oltre 30.000 applicazioni dall’App Store in Cina, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, che cita dati del Qimai Research Institute. Il 90% delle applicazioni rimosse sono giochi. Ecco perché.

eApple ha rimosso molte app durante la notte, con il picco che si verifica intorno alle 4:15 ora locale, quando la società ne ha rimosse più di 2.000. La maggior parte delle 30.000 cancellazioni si è verificata tra le 3:00 e le 5:00 ora locale. Apple aveva avvertito gli sviluppatori di questa imminente eliminazione già l’8 luglio scorso, citando i requisiti normativi relativi ai pagamenti:

Apple ha inviato un promemoria agli sviluppatori di giochi l’8 luglio sui suoi piani per la rimozione se non soddisfacessero i requisiti normativi per i pagamenti entro la fine del mese

Per questo motivo, Apple ha rimosso gradualmente migliaia di applicazioni dall’App Store. Come riportato da Technode all’inizio di questo mese, Apple ha rimosso oltre 3.000 giochi dall’App Store cinese tra l’1 e il 2 luglio. Il rapporto ha spiegato che Apple sta lavorando per conformarsi alle rigide normative in Cina relative ai giochi, che richiedono che gli sviluppatori ottengano l’approvazione dai regolatori cinesi:

Le società straniere non sono autorizzate a richiedere direttamente la licenza. Devono collaborare con aziende locali per lanciare legalmente i loro giochi a pagamento in Cina

Naturalmente, un tale processo di approvazione potrebbe richiedere mesi prima che un produttore di giochi possa lanciare il suo titolo sullo store.

Anche con le recenti rimozioni dall’App Store cinese, nel Paese sono disponibili oltre 179.000 giochi per i possessori di iPhone e iPad. Circa 160.000 di questi giochi sono disponibili gratuitamente e quindi non soggetti ai requisiti normativi che riguardano i titoli a pagamento.