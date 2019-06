Come nascondere il contatore Mail non lette su iPhone e iPad

La mail è uno degli strumenti più preziosi di cui ogni utente si avvale ogni giorno per comunicare.

Altrettanto utili possono risultare i badge che indicano il numero di mail non lette all’interno delle rispettive applicazioni, come Mail nativa o Gmail. In alcuni casi, però, quando il numero di mail non lette diventa troppo elevato, un contatore troppo lungo, presente sulle icone in home, potrebbe risultare visivamente invadente. Ecco come nascondere il contatore Mail non lette sulla icona relativa presente in home su iPhone e iPad.

Per disattivare il contatore mail non lette sull’app nativa iOS Mail o Gmail la prima cosa da fare è cliccare su “Impostazioni” ed entrare all’interno del tab Notifiche. A questo punto è necessario toccare l’icona Mail, selezionare l’account del quale non si desidera far apparire il contatore notifiche in Home e, successivamente, disattivare l’interruttore Icona Badge App.

E' possibile ripetere l'operazione con altre applicazioni di posta elettronica, come ad esempio Gmail, in modo tale da non avere il contatore in rosso presente sulla relativa icona in Home. Il risultato sarà quello di non avere contatori di mail non lette nell'angolo in alto a destra delle applicazioni di posta elettronica.