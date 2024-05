Apple semplifica la distribuzione di app sugli app store alternativi

Apple ha annunciato di avere modificato alcuni dei termini nelle condizioni commerciali per la distribuzione delle app nell’Unione Europea, in particolare quelli che riguardano il Core Technology Fee (CTF) e che prevede per le app iOS distribuite dall’App Store e/o da un’app-marketplace alternativo il pagamento di € 0,50 per ogni prima installazione per anno oltre la soglia di un milione.

Sviluppatori piccoli e indipendenti, che non ottengono alcun guadagno, non dovranno pagare il Core Technology Fee. A studenti, hobbisti e sviluppatori di app gratuite che distribuiscono le loro app senza ottenere guadagni, non sarà applicata commissione.

Gli sviluppatori dovranno dichiarare a cadenza annuale il loro status di entità non commerciale, e per mantenere questo status non dovranno avere entrate dall’App Store o dall’esterno di quest’ultimo per le loro app.

Si era in precedenza paventata la possibilità di problemi con commissioni insostenibili per studenti e hobbisti con app che potrebbero diventare “virali”, con la conseguenza di rendere rischiosa la distribuzione di app gratuite al di fuori dell’App Store. Apple ha ora previsto nuove condizioni (qui i dettagli) per app che non generano nessun introito e per quelli con un giro di affari inferiore ai 10 milioni di euro l’anno, con un programma specifico che permette di evitare il pagamento del CFT per tre anni.

Sotto i 10 milioni di euro, non è necessario alcun pagamento di commissione

Tra i 10 e i 50 milioni di euro, è necessario il pagamento del CTF ma con un “cap” di 1 milione di euro per tre anni: se un app diventa virale e arriva a 10 milioni di download i suoi sviluppatori non verseranno mai più di 1 milione di euro di Core Technology Fee.

Dopo tre anni, gli sviluppatori devono pagare € 0,50 per ogni prima installazione per anno oltre la soglia di un milione.

Secondo Apple, il 99% degli sviluppatori non dovrà versare alcuna Core Technology Fee.

Queste novità riguardano gli sviluppatori di app iOS ma anche iPadOS, ora che l’Unione europea ha identificato quest’ultimo sistema come “gatekeeper” e dovrà sottostare al Digital Services Act per la sua posizione dominante sul mercato. Apple ha confermato i cambiamenti in arrivo in iPadOS per conformarsi alle richieste della Commissione europea.x