Infermieri USA protestano contro l’adozione dell’IA negli ospedali

La scorsa settimana centinaia di persone che lavorano come personale infermieristico negli Stati Uniti hanno protestato di fronte alla sede del Kaiser Permanente (un consorzio americano di assistenza gestita integrata) per l’implementazione di “approssimativi” sistemi AI nei sistemi ospedalieri, pensati come sostituti di vari compiti normalmente svolti dal personale.

Tra le preoccupazioni del personale infermieristico, l’incapacità di questi sistemi di offrire empatia, con IA integrate in un ambito già di per sé problematico, senza tenere conto delle sensibilità dei pazienti. “Nessun computer e nessuna AI potrà sostituire il contatto umano”, ha spiegato Amy Grewal, infermiera professionale. “Non potrà tenere la mano dei vostri cari. Non si può insegnare a un computer come provare empatia”.

Il sito Techdirt riferisce che l’automazione di alcuni compiti può essere utile per allentare i problemi in un settore in pieno burnout dopo il COVID, in particolare per risolvere attività amministrative. I dubbi riguardano ulteriori possibili tagli per compiti normalmente assegnati agli infermieri. In un blog di un’associazione di infermieri si legge: “Il personale infermieristico non è contro il progresso scientifico o tecnologico, ma non accetteremo algoritmi per sostituire le competenze, l’esperienza, approcci olistici e pratici necessari per la cura dei pazienti”.

Il consorzio Kaiser Permanente, da parte sua evidenzia vantaggi come la possibilità di usare strumenti e tecnologie all’avanguardia, procedure che ad esempio prevedono l’uso dell’AI monitorando e analizzando algoritmicamente i dati dei pazienti ogni ora, tenendo conto di vari elementi che potrebbero salvare centinaia di vite l’anno. La realtà – scrive Techdirt- è che vari big del settore sanitario, guardano principalmente ai risultati finanziari e non ai bisogni dei pazienti; si risparmia tagliando personale, offrendo servizi peggiori tassando ulteriormente lavori già sovratassati, abbassando le paghe e aumentando il carico di lavoro, “una serie di oneri che – curiosamente – non toccano mai le compensazioni dei dirigenti di alto livello”.

