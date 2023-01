Apple ha un progetto a lungo termine per display microLED su tutti i suoi prodotti

Dopo che lo farà su Apple Watch nel 2024, Apple ha molto probabilmente intenzione di offrirei display microLED anche su futuri iPhone, iPad e Mac.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che la Casa di Cupertino sta lavorando da sei anni allo sviluppo della tecnologia microLED cha ha intenzione di realizzare in proprio, creando display alla stregua di quanto fatto con le CPU Apple Silicon.

Al progetto microLED, sul quale lavora dal 2017, Apple avrebbe internamente assegnato il nome in codice T159. Secondo Gurman, rispetto a quelli visti nell’attuale generazione di Apple Watch (forniti da Samsung e LG), i display di futura generazione dovrebbero vantare maggiore luminosità, colori più accesi e migliori angoli di visualizzazione. “I display fanno apparire i contenuti come se fossero dipinti sulla parte superiore del vetro” a detta di chi avrebbe visto presunti prototipi tenuti segreti.

Secondo il redattore di Bloomberg, dopo l’integrazione nell’Apple Watch Ultra che vedremo nel 2024, display microLED proprietari arriveranno su iPhone, e poi probabilmente anche su iPad e sui Mac. A detta di Gurman, Apple ha un piano a lungo termine per offrire i microLED in tutti i suoi prodotti-chiave ma potrebbero volerci molti anni prima dell’arrivo su Mac per complessità intrinseche della tecnologia sulla quale i lavori sono nella fase iniziale. Gurman ritiene che gli iPhone saranno offerti con i display OLED per oltre sei anni e che i dislay microLED di Apple arriveranno in ogni caso prima su iPad.