Apple vuole produrre in proprio i display di Apple Watch e iPhone

Dal 2024 Apple intende produrre in proprio i display di suoi dispositivi mobili, riducendo la dipendenza da partner quali Samsung e LG.

A riferirlo è Bloomberg spiegando che Apple vorrebbe dalla fine del prossimo anno cominciare a usare un suo display a partire dagli Apple Watch top di gamma, usando la tecnologia microLED. L’idea è di partire dall’Apple Watch e successivamente usare questo tipo di display anche sugli iPhone.

Per gli schermi, attualmente Apple fa affidamento a partner quali Samsung e LG ma anche ad aziende quali Japan Display, BOE Technology e Sharp.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, rispetto a quelli visti nell’attuale generazione di Apple Watch, i display di futura generazione dovrebbero vantare maggiore luminosità, colori più accesi e un migliore angolo di visualizzazione. “I display fanno apparire i contenuti come se fossero dipinti sulla parte superiore del vetro” a detta di chi avrebbe visto presunti prototipi tenuti segreti.

A occuparsi di questo presunto progetto è Wei Chen, a capo del display technology group di Apple, gruppo che a sua volta opera sotto il controllo della divisione Hardware Technologies guidata da John Srouji.

Bloomberg sottolinea che Apple ha iniziato a occuparsi di micro-LED nel 2018 con l’obiettivo di produrre i primi prodotti nel 2020; il progetto avrebbe subìto battute di arresto per via dei costi elevati e problematiche tecniche. “Per questi stessi motivi, è possibile che il target del 2024 delineato oggi, slitti anche al 2025”.

La Casa di Cupertino, come accennato, fa affidamento per gli attuali display a vari fornitori esterni e avrebbe progettato e concepito i nuovi display da realizzare “in casa” usando un processo di fabbricazione proprietario.

Alla stregua di quanto intende fare anche con Qualcomm e Broadcom, sfruttando in futuro un chip proprietario per modem, Bluetooth e WiFi, un display realizzato “in casa” permetterebbe di ridurre ulteriormente la dipendenza da alcuni fornitori, come fatto a suo tempo su Mac con il passaggio dalle CPU Intel ai processori Apple Silicon. Non è da escludere anche che queste voci vengano fatte circolare ad arte per mettere pressione sui fornitori in modo da ottenere i migliori prezzi possibili su grandi forniture.