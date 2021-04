Apple ha un’applicazione per esplorare Apple Park

Apple ha realizzato un’applicazione che funge da guida per i dipendenti e i visitatori che hanno bisogno di orientarsi all’interno di Apple Park e degli spazi verdi circostanti. Se si scarica attraverso l’App Store tramite un link particolare non è chiaro, perché l’applicazione – denominata “Apple Park Tour” – non è accessibile a tutti ma soltanto al personale Apple e alle persone autorizzate dalla società. Lo scopo – spiega l’utente @YRH04E su Twitter – è quello di incoraggiare i nuovi dipendenti all’esplorazione del campus e all’utilizzo dei numerosi percorsi che consentono di tenersi in forma.

L’applicazione concentra principalmente l’attenzione sulla «splendida natura e le attività di fitness» disponibili presso Apple Park e mostra i percorsi che permettono di raggiungere le varie strutture presenti in loco, incluse il Fitness Center, la caffetteria Caffè Macs e il noto Steve Jobs Theatre. E’ inoltre corredata dai disegni dei fiori e delle piante che si possono incontrare lungo il percorso e include un tour guidato – di cui ne è stata pubblicata una traccia dallo stesso Andrey su Soundcloud – che racconta di come l’idea che Steve Jobs aveva per la sua sede centrale ne abbia condizionato la conformazione.

Ad esempio si scopre che le colline intorno ad Apple Park non erano già lì ma sono state progettate dall’azienda per svolgere un ruolo essenziale nella topografia del campus: ad esempio permettono di ombreggiare le strutture adibite ai parcheggi e permettono di respingere il suono proveniente dalla vicina autostrada.

Ma soprattutto «danno vita alla visione di Steve per Apple Park. Dalle nostre prime conversazioni sul campus, c’era questa sua esagerata attenzione per la salute e per le piste da jogging. Voleva che, rispetto al posto in cui parcheggiavano l’auto, le persone camminassero abbastanza per raggiungere la propria scrivania» spiega il narratore del tour guidato. Sono ben note le lunghe passeggiate con cui Steve Jobs amava interloquire con le persone ed è per questo che «all’Apple Park ci sono le colline: in questo modo si può andare a fare una passeggiata o del sano jogging».

Andrey ha condiviso diversi dettagli relativi all’applicazione, incluso un collegamento che permette di scaricarla tramite Apple Configurator anche perché, come dicevamo, non può scaricarla chiunque ma solo il personale autorizzato. Queste informazioni sono rimaste online soltanto per pochi minuti: chi in questo momento tenta di raggiungere i messaggi pubblicati da Andrey su Twitter e Soundcloud non sarà in grado di sfogliare la gran parte delle fotografie o ascoltare i tour audio perché Apple, che ne detiene i diritti e trattandosi come detto di informazioni riservate, ne ha chiesto l’immediata rimozione.