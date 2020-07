Apple, il 30 luglio i risultati del terzo trimestre fiscale 2020

Apple ha aggiornato la pagina web dedicata agli investitori facendo sapere che i risultati finanziari del terzo trimestre del proprio anno fiscale 2020 saranno presentati il 30 luglio.

Il trimestre in questione è quell iniziato il 29 marzo, due settimane dopo che – fa notare Macrumors – l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiara il coronavirus pandemia. Per i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2020, conclusosi il 28 marzo 2020, l’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale di 58,3 miliardi di dollari, un incremento dell’1% rispetto al trimestre dell’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 2,55 dollari, in crescita del 4%. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 62% del fatturato trimestrale.

“Malgrado l’impatto globale senza precedenti della pandemia di COVID-19, siamo orgogliosi di riferire una crescita di Apple nel trimestre, grazie al massimo storico per il fatturato derivante dai servizi e a un record trimestrale per i dispositivi wearable,” aveva dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “In questo momento così difficile, i nostri utenti si affidano ai prodotti Apple in modi nuovi per restare in contatto, per informarsi e per ottimizzare la creatività e la produttività.

Ci sentiamo motivati e ispirati non solo a soddisfare queste esigenze in modi innovativi, ma anche a proseguire il nostro impegno a sostegno della risposta globale all’emergenza COVID-19, dalle decine di milioni di mascherine e visiere che abbiamo fatto pervenire agli operatori sanitari di tutto il mondo, ai milioni che abbiamo donato a organizzazioni come Global Citizen e America’s Food Fund.”

Annunciando i risultati del secondi trimestre, il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,82 dollari per azione delle azioni ordinarie della Società, un incremento del 6% ma – per via dell’incertezza – non ha fornito guidance per il terzo trimestre fiscale. GLi analisti prevedono di media un fatturato di 51,4 miliardi di dollari, in discesa rispeto ai 58,3 miliardi di dollari dell’ultimo trimestre.

Tutti i dettagli dei risultati Apple e gli approfondimenti saranno pubblicati nella pagina principale di Macitynet, oltre che in quelle dedicate a Mercato e Finanza.